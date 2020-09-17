Верховная Рада Украины на заседании 17 сентября приняла за основу законопроект №2689, который криминализирует военные преступления на Донбассе и преступления против человечности. Официальное название документа - "Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права".

Согласно карточке проекта на сайте парламента, за документ проголосовал 271 депутат.

В пояснительной записке к проекту сказано: необходимость его принятия обусловлена тем, что жертвы военных преступлений на оккупированных территориях Украины и преступлений против человечности исчисляются тысячами. Однако виновным в совершении большинства из них пока удается избегать уголовного преследования. Это, среди прочего, обусловлено несоответствием законодательства Украины об уголовной ответственности положениям международного уголовного и гуманитарного права.

Так, УК сейчас не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, представляющие нарушение обычного, а не договорного международного гуманитарного права.

"В условиях международного вооруженного конфликта с Российской Федерацией, продолжающегося уже более 6 лет, приведение положений законодательства Украины об уголовной ответственности в соответствие с требованиями международного уголовного права и положительной практикой его имплементации в национальные правовые системы является насущной необходимостью", - говорится в записке.

Проект вводит в статью 8 УК принципа универсальной юрисдикции в отношении преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. То есть принцип действия законодательства об уголовной ответственности, не связанной с местом совершения преступления, гражданством, постоянным местом жительства подозреваемого или потерпевшего или вредом национальным интересам государства.

Дополнение УК статьей 311 (уголовная ответственность военных командиров, других лиц, фактически действуют как военные командиры и других начальников) предусматривает имплементацию института командной ответственности. Согласно новым нормам, военный командир подлежит уголовной ответственности, если его подчиненный совершил преступления под его фактическим командованием и контролем.

А статья 4421 УК призвана обеспечить криминализацию преступлений против человечности.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада в четверг выделила 2,2 млрд грн на субсидии для "Укравтодора" за счет сокращения льгот.

Также сегодня парламент запретил депутатам назначать помощниками своих близких.