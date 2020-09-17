Киевские правоохранители установили личность вора, который ограбил квартиру олимпийской чемпионки по плаванию Яны Клочковой в день рождения сортсменки 7 августа. Злоумышленника объявили в розыск. Прокуратура сообщила об этом сегодня, 17 сентября - в день, когда 20 лет назад 18-летняя "золотая рыбка" из Харькова выиграла свое первое олимпийское золото на 400-метровке комплексом.

В сообщении прокуратуры Киева о краже имя спортсменки не называется, но уточняется, что пострадавшая - четырехкратная олимпийская чемпионка.

"Неизвестные лица путем подбора ключа открыли дверь квартиры в жилом доме по ул. Кудряшова и похитили вещи, которые принадлежат украинской пловчихе, четырехкратной олимпийской чемпионке. Среди похищенного ноутбук, часы, украшения и другие вещи на общую сумму около 350 000 гривен", - говорится в сообщении.



Уточняется, что при осмотре квартиры олимпийской чемпионки правоохранители обнаружили и изъяли следы пальцев рук и отпечатки обуви, по которым в дальнейшем удалось установили личность одного из воров.

"Им оказался 32-летний гражданин Грузии, без места регистрации и постоянного места жительства на территории Украины", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, совершенная в крупных размерах). Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.



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