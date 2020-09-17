Последствия взрыва в ресторане Канапа в Киеве
Последствия взрыва в ресторане Канапа в Киеве

Сегодня днем, 17 сентября, в ресторане украинской кухни "Канапа" в Киеве прогремел взрыв. Известно минимум о двоих пострадавших, их увезла скорая. 

Происшествие произошло по адресу Андреевском спуске, 19а. На месте сейчас работают спасатели. Уже появились фото и видео с места происшествия.

"Страна" собрала все, что известно о ЧП на эту минуту. 

Взрыв в Киеве, в ресторане Канапа - что известно о ЧП

Взрыв произошел в ресторане "Канапа", который находится на Андреевском спуске, в 16:06 часов. После чего в заведении случилось возгорание. 

На месте ЧП уже работают пожарные, спасатели и сотрудники полиции. Ресторан обмотали красно-белой лентой, внутрь никого не пускают. 

Предварительно известно, что в результате взрыва пострадали два человека. Степень тяжести травм пока не уточняется, они госпитализированы. Эти данные подтверждает пресс-служба Нацполиции Киева. 

Столичные силовики уточняют, что сейчас выясняются причины взрыва. "Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Подольском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация", - указывают в Нацполиции. 

взрыв в Киеве

Очевидец взрыва в киевском  ресторане "Канапа" на Андреевском спуске рассказал СМИ подробности происшествия: "Я услышал сильный взрыв и вышел на улицу. Сразу подъехали 2 машины скорой помощи, 2 пожарные и 2 автомобиля полиции. Пострадал шеф-повар и сотрудник горячего цеха. У повара в ожогах была вся спина. Его выносили на носилках".

По предварительной неофициальной версии, на кухне взорвалось несколько газовых баллонов.

взрыв в ресторане Канапа Киев

Также журналисты уже сделали видео с места событий, его публикует телеграм-канал "Политика Страны". 

Ресторан Канапа в Киеве - что о нем известно

Ресторан украинской кухни "Канапа" находится в туристическом районе Киева, на Андреевском спуске. Он пользуется популярностью среди иностранных туристов, которые там любят гулять и покупать украинские сувениры. 

На сайте заведения указывается, что идея заведения разработана Димой Борисовым и Олегом Скрипкой. "Меню создано на основе дореволюционных рецептов из разных регионов страны, объединенных элементами молекулярной кухни", - рекламирует себя "Канапа". 

В ресторане "Канапа" можно заказать:

  • ножки кролика с карамелизированной капустой - 229 гривен, 
  • томленая шия ягненка з картофельным пюре - 229 гривен, 
  • тартар из говядины и языка - 149 гривен, 
  • вареники с судаком - 149 гривен, 
  • котлета по-киевски с картошкой - 139 гривен, 
  • утка с морковным пюре и вишневым соусом - 298 гривен, 
  • кусок киевского торта (90 грамм) - 139 гривен. 

Ресторан Канапа, вид снаружи:

ресторан Канапа

Ресторан Канапа, вид изнутри:

Канапа вид изнутри

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