Сегодня днем, 17 сентября, в ресторане украинской кухни "Канапа" в Киеве прогремел взрыв. Известно минимум о двоих пострадавших, их увезла скорая.

Происшествие произошло по адресу Андреевском спуске, 19а. На месте сейчас работают спасатели. Уже появились фото и видео с места происшествия.

"Страна" собрала все, что известно о ЧП на эту минуту.

Взрыв в Киеве, в ресторане Канапа - что известно о ЧП

Взрыв произошел в ресторане "Канапа", который находится на Андреевском спуске, в 16:06 часов. После чего в заведении случилось возгорание.

На месте ЧП уже работают пожарные, спасатели и сотрудники полиции. Ресторан обмотали красно-белой лентой, внутрь никого не пускают.

Предварительно известно, что в результате взрыва пострадали два человека. Степень тяжести травм пока не уточняется, они госпитализированы. Эти данные подтверждает пресс-служба Нацполиции Киева.

Столичные силовики уточняют, что сейчас выясняются причины взрыва. "Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Подольском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация", - указывают в Нацполиции.

Очевидец взрыва в киевском ресторане "Канапа" на Андреевском спуске рассказал СМИ подробности происшествия: "Я услышал сильный взрыв и вышел на улицу. Сразу подъехали 2 машины скорой помощи, 2 пожарные и 2 автомобиля полиции. Пострадал шеф-повар и сотрудник горячего цеха. У повара в ожогах была вся спина. Его выносили на носилках".

По предварительной неофициальной версии, на кухне взорвалось несколько газовых баллонов.

Также журналисты уже сделали видео с места событий, его публикует телеграм-канал "Политика Страны".

Ресторан Канапа в Киеве - что о нем известно

Ресторан украинской кухни "Канапа" находится в туристическом районе Киева, на Андреевском спуске. Он пользуется популярностью среди иностранных туристов, которые там любят гулять и покупать украинские сувениры.

На сайте заведения указывается, что идея заведения разработана Димой Борисовым и Олегом Скрипкой. "Меню создано на основе дореволюционных рецептов из разных регионов страны, объединенных элементами молекулярной кухни", - рекламирует себя "Канапа".

В ресторане "Канапа" можно заказать:

ножки кролика с карамелизированной капустой - 229 гривен,

томленая шия ягненка з картофельным пюре - 229 гривен,

тартар из говядины и языка - 149 гривен,

вареники с судаком - 149 гривен,

котлета по-киевски с картошкой - 139 гривен,

утка с морковным пюре и вишневым соусом - 298 гривен,

кусок киевского торта (90 грамм) - 139 гривен.

Ресторан Канапа, вид снаружи:

Ресторан Канапа, вид изнутри: