В США отреагировали на принятие сегодня Верховной Радой Украины проекта постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщается на странице посольства США в Украине, комиссия должна вести прозрачный процесс отбора и от его результата будет зависеть дальнейшая поддержка Украины со стороны США.

"США и ЕС приняли к сведению решение, которое приняла Верховная Рада Украины о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении американской стороны.

Напомним, исполняющим обязанности главы САП назначен Максим Грищук, ранее занимавший должность первого зама руководителя САП. Он заменил уволившегося 21 августа Назара Холодницкого.

Также мы сообщали, что прошлое голосование за состав комиссии по отбору сотрудников САП, которое состоялось 3 сентября, депутаты провалили. Им тогда не хватило пять голосов.