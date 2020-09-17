Вечером в четверг, 17 сентября, на Киев обрушился сильный ливень. По прогнозам синоптиков, он продлится ориентировочно до 19:00.

Небо затянуло тучами буквально за 10 минут, после этого начался сильный дождь. Киевляне, которых стихия застала в пути, вынуждены бежать, чтобы скрыться от ливня и не промокнуть до нитки.

Отметим, что сегодня вечером в столице ожидается резкое похолодание. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, опустится с отметки +28...+30 градусов до +18. Ночью ожидается до +8 градусов.

В некоторых районах столицы наблюдается не только мощный дождь, но и град.

Также стихия вечером 17 сентября бушует в окрестностях Киева. Очевидцы публикуют видео урагана в Ирпене.

Напомним, арктический воздух несет в Украину похолодание, максимально температура воздуха опустится субботу, 18 сентября.

Также мы писали о том, что в ближайшие два дня в Украину придут заморозки, и сильной жары уже не будет.