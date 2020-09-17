В ресторане, расположенном в центре Киева, произошел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом в четверг, 17 сентября, передает "Информатор".

По данным журналистов, взрыв случился в заведении "Канапа" на Андреевском спуске, 19а около 16:00. Два человека были госпитализированы с травмами. Также после взрыва внутри помещения возникло возгорание.

По неподтвержденной информации, причиной инцидента стал взрыв газа. Сейчас на территории ресторана работают правоохранители и взрывотехники.

Очевидцы также поделились видео с места происшествия.

Напомним, недавно в Киеве неподалеку Академгородка загорелся ресторан "Ярославов двор" на территории туристического комплекса "Пролисок".

Ранее мы писали, что в столичном районе Харьковский массив в ресторане "Новая Земля" возник пожар.