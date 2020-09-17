Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська, которая считает, что дни Бацьки на посту президента уже сочтены, завела официальный профиль в Instagram под ником president.sveta.

Тихановская уточнила, что это единственный официальный профиль ее как избранного белорусским народом президента. В обращении к своим подписчикам оппозиционерка добавила, что белорусы сделали осознанный выбор и идут к новой, свободной Беларуси.

"Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал "Пул первой" - ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы - герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь", - говорится в первой публикации Ьихановской в Instagram.

Ранее "Страна" писала о том, что парламент Литвы признал Тихановскую избранным лидером Беларуси.

Также мы сообщали что Тихановская гарантирует личную безопасность Бацьки и "даже больше" в случае его отставкию