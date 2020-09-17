Незарегистрированный оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Валерий Цепкало объявил, что белорусские студенты, которых незаконно отчислили из вузов, могут поступить в украинские университеты, и пообещал им помощь в этом.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Благотворительный фонд "Беларусь будущего" обращается к студентам Республики Беларусь.

Мы информируем о том, что студентам, которых незаконным путем отчислили из белорусских ВУЗов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины с поступлением в украинские университеты", - сообщил Цепкало.

Напомним, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало сначала некоторое время находился в Украине, а потом с женой и детьми уехал в Польшу.

Также мы писали о том, что в доме беглого белорусского оппозиционера Цепкало провели обыск.