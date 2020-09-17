Нардепа Александр Юрченко, фигуранта дела о взятке в 200 тысяч долларов, в четверг, 17 сентября, допросили в качестве подозреваемого, также ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в соцсети.

"Так, антикоррупционные органы будут просить суд взять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о дате и времени заседания по избранию меры пресечения сообщат дополнительно.

Напомним, Юрченко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч.4 ст.368, ч.4 ст.27 ч.4 ст.369 УК Украины).

По данным следствия, депутат в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника взятку в размере 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроекту и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов-членов Комитета за голосование за представленные им предложения.

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