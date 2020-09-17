Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень рад вручению подозрения во взяточничестве нардепу Александру Юрченко, который входил в его фракцию "Слуга народа".

Об этом Зеленский заявил в ходе брифинга во Львове, видео обнародовано в Facebook Офиса президента.

"Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа", который был таким знаете.... Всегда говорил, что честный порядочный человек. И я очень рад, сегодня ему передали подозрение, он его получил. И обязательно сядет в тюрьму", - заявил Зеленский.

Зеленский о Юрченко - с 07:25

Напомним, по данным следствия, Александр Юрченко сначала требовал взятку в размере 13 тысяч долларов за внесение предложений к законопроекту, а потом просил еще 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов-членов Комитета за голосование за представленные им предложения.

Также мы писали о том, что нардепа Юрченко хотят арестовать с альтернативой залога 6,5 млн гривен.