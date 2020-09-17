Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, запрещающий депутатам всех уровней назначать близких лиц своими помощниками. Данная инициатива призвана снизить коррупционные риски.

За проект закона на заседании парламента в четверг, 17 сентября, проголосовали 252 народных депутата.

Так, согласно законопроекту №2203, депутатам запрещается назначать близких лиц на должности помощников консультантов. Действие данного документа распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, а также депутатов местных советов.

До этого депутаты не имели никаких ограничений при назначении помощников.

"Это исключение, специально предусмотренное действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам - и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, ранее Рада провалила голосование за законопроект, который позволил бы народным депутатам назначать своими помощниками людей без соответствующего образования.

В декабре прошлого года появилась информация о том, что помощницей народного депутата от "Слуги народа", комика Юрия "Юзика" Корявченкова, стала его супруга Татьяна. При этом народный избранник уверял, что жена помогает ему вести депутатскую деятельность на общественных началах.