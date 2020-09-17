Отношения Украины и Беларуси ухудшаются. На днях украинские власти официально осудили Минск и Александра Лукашенко за непрозрачные выборы. А еще до этих событий руководство стран "побило горшки" из-за истории с "вагнеровцами".

Но это на высшем уровне. "Страна" решила узнать, что думают о ситуации в Беларуси те украинцы, кто живут буквально по соседству с "сябрами".

Спецкор "Страны" Антонина Белоглазова съездила в украинские села на границе с Беларусью и поговорила с их жителями. Они рассказали, поддерживают ли Лукашенко и как живут их села по сравнению с белорусскими.

"Все поедут работать в Польшу"

Жительница села Любеч оценила уровень жизни в украинском и белорусском селе по 10-балльной шкале.

"В нашем селе ноль, в Беларуси на 8 баллов... У нас даже кладбище не могу сделать. Хоронят людей и выкапывают кости, закапывают сбоку" - рассказала она.

Еще одна жительница Любеча рассказала, что может Лукашенко и не прав, что так жестко выступил против людей, но и они тоже пусть подумают, что будут делать.

"Колхозов не будет, все поедут работать в Польшу. Пусть белорусы подумают, хотят ли они работать, потому что работы вообще нет в Украине. Будет так и в Беларуси. Я в Славутич езжу на работу час туда и час обратно, не знаешь автобусом или машиной, и нужно что-то еще и дома сделать. А был бы колхоз родной - заработала бы деньги и дома" - поделилась женщина.

По ее словам, придет время и белорусы будут вспоминать жизнь при Лукашенко как хорошие времена.

"Лукашенко следит чтоб никто ничего не разграбил, а их папики, как и наши, хотят нажиться и все... Пенсии там хорошие, а молодежь против, жизнь же движется вперед, но они не понимают еще сами к чему это приведет. Будет как в Украине: приедешь в село - половина хат пустые" - рассказали в Любече.

В селе Мысы считают, что в протестах в основном участвует молодежь, которой за это платят.

"Если они потеряют Лукашенко - они потеряют Беларусь" - уверен житель Мыс.

По его мнению, Верховной Раде не стоило выражать свою позицию по поводу выборов в соседней стране: "В своей стране ни хрена сделать не могут, а там принимают, что в Беларуси выборы недействительные и Лукашенко не президент".

"Пусть себе решают"

В селе Губичи некоторые пенсионеры утверждают, что "Беларусь им ни к чему", поэтому неохотно о ней говорят.

"Пусть люди себе решают. Они там живут. Пусть себе решают свои дела. Вот и все", - отвечают там на вопрос об отношении к происходящим событиям в Беларуси.

Но в целом Лукашенко в селе оценили как хорошего управленца. "Он хороший руководитель. Но мы же там не жили, чего мы будем (говорить). Мы скажем одно, а потом.. вот именно. Мы не поддерживаем протесты, не зачиняем. Пусть как хотят, так и делают", - соглашаются друг с другом соседи.

"В городах они из-за копейки грызутся - и деньги себе на карман. Что мы знаем? Что Украина, что Беларусь, что россияне - все нормальные и равные друг другу. А у кого деньги, те власть делят или еще что-то. Вот тебе и вся разница. У кого больше денег, тот и хозяйничает. У кого мало денег - все мирно живут", - говорит житель села Губичи, который сказал, что сам россиянин.

При этом разговоры часто сворачиваются на свои проблемы. Жители села жалуются на то, что усложнился проезд между странами и до Майдана жилось лучше.

"Сейчас ни в Россию не проедешь - нужны какие-то приглашения. Все прекратили. Ни самолетов, ни поездов, ни автобусов. Родственники живут там, уже пенсионеры, не похоронить толком, ничего. Все связи прекратились, но кому от этого легче... обычному человеку только хуже. Обещали пенсию добавить - добавляют одни копейки да и все. До Майдана лучше жилось", - признается опрошенный "Страной".

Еще одна опрошенная журналистами "Страны" пожилая женщина говорит, что относится к протестам в Беларуси положительно, хоть допускает, что это вряд ли что-то изменит.

"Положительно отношусь. Потому что люди хотят лучше жить. Хоть оно ничего не помогает. Может, им и неплохо живется, но что-то, наверное, наболело, раз вышли".

По словам пенсионерки, в селе живет много белорусов - часть из них поддерживает Лукашенко, другие - нет. Женщина не сильно доверяет радикальным протестам. Вспоминая события Майдана и его последствия признается, что ничего не изменилось к лучшему. Мол, как "были старцами, так и остались".

"Ничего здесь нет. Как живется? Школы нет, ФАПа нет (фельдшерско-акушерский пункт - Ред.), скоро и сельсовета не будет. Тут уже тех людей осталось. Раз-два да и обчелся. И все старцы", - говорит местная жительница.

При этом в селе остро нуждаются во врачебной помощи. Говорят, что в "скорую" не могут дозвониться. Все решает Чернигов - если даст "добро", то может, "скорая" и приедет, а нет, так хоть помирай.

"Стоит спихнуть Лукашенко - и всё. Нищие"

В селе Неданчичи говорят, что белорусы часто ездят к ним за продуктами. "Они к нам за всеми продуктами едут в Чернигов. Не мы к ним, потому что у нас денег нет. Приезжают, все покупают, и едут домой" - рассказывает местная жительница, сравнивая уровень жизни в селах через границу.

Ее подруга оценивает жизнь в Украине на порядок ниже из-за качества дорог, убитой инфраструктуры и запустения:

"Уровень жизни у нас на порядок ниже, чем в Беларуси. Проедьте посмотрите на наши поля и на их. На наши дороги и развалины - и дороги Беларуси. Если бы не Славутич и не станция, так в селе бы вообще никто не работал. Мужчины поспивались. Женщины тоже (махнула рукой), работы-то нет".

В селе, по рассказам женщин, остались только пожилые люди. Молодежь уехала в город или на заработки: "Повыезжали. А что тут делать. [Осталось] старье. Такие шкапи (на рус. "клячи"), как мы".

При этом женщины сетуют на низкую пенсию в 2 тысячи гривен, которой едва хватает на жизнь. А выживают за счет хозяйства: "Ишачим с темна до темна, есть и гуска, и утка, куры есть. А сил нет. В этом году некому работать", - признаются они.

Лукашенко они называют "нормальным мужиком", который крепко держит в руках страну и занимается строительством, у которого нет заграничных вилл на островах, как у наших украинских правителей.

"Ну, конечно, надоел Лукашенко за 25 лет. Но лучшего, если они спихнут того Лукашенко, нет ... но там и не белорусы протестуют.. а вот мы допротестовались. Нас и в Европу забрали, и в НАТО.. "с голой попой по Европе", - возмущаются женщины.

Они сравнивают протесты на Майдане и в Беларуси: "Вот Минск показывали эти протесты, так там же дорога. У нас повыходили на протесты, разобрали Майдан, попалили, сажей все за... ты его построил, что ты его бураешь? Потом мало ... посажали бы в камеры 2 на 3 по 20 человек, да пусть бы они там полежали. Что нам Майдан дал? Вот именно мне?... была пенсия 150 долларов, а сейчас и 70-ти долларов нет... там будет в 100 раз хуже, чем у нас. Только стоит спихнуть Лукашенко. И всё. Нищие", - говорят наперебой жительницы.

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