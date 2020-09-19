Наступило 19 сентября 2020 года. Публикуем для своих читателей гороскоп на эту субботу и желаем, чтобы день прошел хорошо и принес только позитивные новости.

Те, кто хотят потратить сегодня деньги, читайте финансовый календарь на сентябрь. Тем, кто планирует уделить внимание своему внешнему виду, на помощь придет лунный календарь красоты.

Овен (21.03 - 20.04)

Настраивайтесь сегодня на продуктивный день. Вы будете многозадачными, ожидаются звонки, общение и встречи. Вас в хорошем смысле слова будут разрывать на части. Но Звезды указывают, что все успеется и вы останетесь довольны собой.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам сегодняшний день лучше всего провести на природе. Если вы отправитесь наслаждаться осенним парком или лесом, суббота будет яркой и запоминающейся. Для любителей цветов, работ в саду и городе взаимодействие с растениями также пойдет на пользу.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам важно позаботиться о грядущей зиме. Если ваши дом, автомобиль, одежда или обувь нуждаются к подготовке к холодам, то не откладывайте. А если поленитесь, то после внезапного наступления морозов будете жалеть и ругать себя.

Рак (22.06 - 22.07)

Звезды рекомендуют Ракам заняться покупкам. Это могут быть продукты, бытовая химия, вещи, техника. Но помните: то, что покажется вам очень дешевым и со "скидкой", в итоге окажется некачественным и сработает правило "скупой платит дважды".

Лев (23.07 - 23.08)

Львам сегодня придется порядочно похлопотать. В какой-то момент даже покажется, что нужно опустить руки. В этом случае думайте о том, ради чего вы все это делаете. И, главное, - ради кого. Благодарность от них будет безграничной.

Дева (24.08 - 23.09)

Дев ожидают споры. Точки соприкосновения найти будет непросто, к консенсусу будете приходить с трудом. Ситуацию обострять не стоит. Лучше отложить принятие важного решения или разговор буквально на один день. И уже завтра все исправится и наладится.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам предстоит серьезно поработать. Но вас не должно это огорчать, даже если труд будет тяжелым. Буквально один разговор с близкими людьми, их улыбка, доброе слово из ваших или их уст и все - ни усталости, ни сложностей как будто и не было, они улетучатся.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов сегодня вечер романтики. Если таковой вы не планировали, то не удивляйтесь. Она может произойти спонтанно. Если же вы давно мечтали сделать любовный сюрприз своему человеку, то самое время. У вас получится фантастически!

Стрелец (23.11 - 21.12)

На Стрельцов сегодня накатят воспоминания. Зачем-то вы начнете себя грызть за прошлые неудачи, размышлять - правильно ли сделали столько-то лет назад или нет. Эти мысли отпускайте прочь, а еще лучше - гоните. Они мешают сконцентрироваться на сегодняшнем дне.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам в эту субботу нужно стоять на своем. Если вы не видите причин уступать, то не делайте этого. Однако свою позицию нужно четко аргументировать и объяснить человеку, почему вы думаете или хотите именно так. Если вы сохраните спокойствие и уравновешенность, то будете услышаны.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям сегодня необходимо уделить время семье. Проведите с ними досуг, поговорите по душам, пообедайте, поинтересуйтесь их проблемами. Это будет полезно, причем, в первую очередь для вас. Вечером же не отказывайтесь от шумной компании в кругу друзей.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам в этот день нужно сохранять бдительность. Вокруг могут появиться или активизироваться люди, которые захотят вас обмануть, выжать из вас деньги или поставить подножку. В связи с этим лучше всего оставаться дома, а если вне квартиры, то с самыми близкими родственниками или друзьями.