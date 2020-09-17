Прокуроры САП объявили о подозрении нардепу Александру Юрченко, который фигурирует в деле о взятке в 200 тысяч долларов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Юрченко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч.4 ст.368, ч.4 ст.27 ч.4 ст.369 УК Украины).

По данным следствия, депутат в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника взятку в размере 13 тысяч долларов за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов-членов Комитета за голосование за представленные им предложения.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заявление о выходе из которой уже написал Юрченко, заявил, что не видел коллегу и не знает, где он находится, пишет "Интерфакс-Украина".

"Телефон (Юрченко – Ред.) не работает… Я точно не знаю, где он живет, пусть правоохранители разбираются с этим вопросом", - сказал Арахамия

По его словам, он не видел Юрченко с того момента, когда НАБУ заявляло, что никаких подозрений в отношении него нет.

"С того времени я его не видел. Я только от его помощника получил заявление о выходе из фракции", - сказал Арахамия.

Напомним, нардепа Юрченко хотят арестовать с альтернативой залога 6,5 млн гривен.

Также мы писали о том, что утром 17 сентября нардепа Юрченко не оказалось дома, когда к нему пришли вручать повестку прокуроры НАБУ.