Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) по представлению СБУ с 16 сентября исключен из списка лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП).

"31 августа 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом" Баста "). То есть по представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василия Вакуленко был исключен из перечня ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено. Министерство осуществляет обнародования перечня и обновления.

Согласно статье 15 Закона Украины "О кинематографии", МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Перечень лиц можно посмотреть на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике "ООС" подрубрике "Информация".

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