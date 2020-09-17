В ночь на пятницу, 18 сентября, в западные области Украины придут заморозки, на востоке ожидаются незначительные осадки. В субботу ночью температура воздуха в большинстве регионов страны опустится до 0 градусов.

Об этом в четверг, 17 сентября, написала народный синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

"Ближайшей ночью в западных областях, а в ночь на субботу - в большинстве областей Украины возможны заморозки 0-3 градуса. Южная часть их избежит, потому холодный воздух еще не успеет туда настолько добраться", - заверила метеоролог.

В пятницу в Украине ожидается порывистый северо-западный, местами северный ветер. Циклон, который сегодня принесет на территорию страны дожди, уже завтра покинет Украину - установится сухая погода. Локальные незначительные дожди ожидаются только в Сумской и Харьковской областях.

По словам синоптика, завтра украинцам стоит быть готовыми к похолоданию, температура воздуха снизится до +12...+17 градусов, на юге - до +15...+20.

В пятницу погода в Киеве будет "на любителя" - без существенных осадков, однако с сильным северо-западным ветром и резким похолоданием - до +14 градусов. В ночь на субботу в Киеве также есть вероятность заморозков.

Синоптик добавила, что хоть в течение субботы-воскресенья жара не восстановится, однако небольшого потепления в Украине ожидать стоит.

Напомним, сегодня, 17 сентября в Украине начнется постепенное ухудшение погоды. Температура воздуха еще останется высокой, +20...+29 градусов в зависимости от региона. Однако западные и северные области накроют дожди.

Ранее синоптики предупреждали о том, что из-за вторжения арктического воздуха в Украине похолодает.