Конституционный Суд начал рассмотрение вопроса конституционности ВАКСа
Конституционный Суд открыл производство относительно конституционности закона "О Высшем антикоррупционном суде" (ВАКС). Данное дело инициировали народные депутаты.
Об этом сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря, пишет судебно-юридическая газета.
Так, по словам представителя Верховной Рады в суде, основные аргументы авторов конституционного представления:
- ВАКС является судом, создание которых по Конституции не допускается.
- Апелляционная палата ВАКС является отдельным квазисудебными органом по антиконституционными полномочиями, она лишает человека его права на апелляционное обжалование решения.
- Участие международных экспертов в формировании судейского корпуса ВАКС является внешним влиянием и посягательством на суверенитет в управлении государственными делами.
Аргументы о конституционности:
- ВАКС является не особым, а постоянно действующим высшим специализированным судом, возможность создания которого предусмотрена Конституцией. Он входит в единую систему судоустройства Украины, надлежащим образом придерживается установленных законом процедур и осуществляет правосудие в качестве суда первой и апелляционной инстанций по уголовным производствам по уголовным преступлениям, отнесенным к его юрисдикции.
- В составе ВАКС образована Апелляционная палата для рассмотрения дел в апелляционной инстанции, которая действует на основе институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии.
- Норма об участии представителей международного сообщества в процессе отбора судей при его создании является, по мнению Венецианской Комиссии, одним из ключевых элементов закона "О ВАКС".
Ольга Совгиря добавила, что рассмотрение этого дела состоится в форме устного производства.
Ранее мы писали, что в КСУ началось рассмотрение дела о соответствии закона о тотальной украинизации Конституции страны.
Также сообщали, что, по данным опроса, большинство украинцев считают неэффективной работу антикоррупционных органов. В частности, речь идет о НАБУ, САП и ВАКС.