Конституционный Суд открыл производство относительно конституционности закона "О Высшем антикоррупционном суде" (ВАКС). Данное дело инициировали народные депутаты.

Об этом сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря, пишет судебно-юридическая газета.

Так, по словам представителя Верховной Рады в суде, основные аргументы авторов конституционного представления:

ВАКС является судом, создание которых по Конституции не допускается.

Апелляционная палата ВАКС является отдельным квазисудебными органом по антиконституционными полномочиями, она лишает человека его права на апелляционное обжалование решения.

Участие международных экспертов в формировании судейского корпуса ВАКС является внешним влиянием и посягательством на суверенитет в управлении государственными делами.

Аргументы о конституционности:

ВАКС является не особым, а постоянно действующим высшим специализированным судом, возможность создания которого предусмотрена Конституцией. Он входит в единую систему судоустройства Украины, надлежащим образом придерживается установленных законом процедур и осуществляет правосудие в качестве суда первой и апелляционной инстанций по уголовным производствам по уголовным преступлениям, отнесенным к его юрисдикции.

В составе ВАКС образована Апелляционная палата для рассмотрения дел в апелляционной инстанции, которая действует на основе институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии.

Норма об участии представителей международного сообщества в процессе отбора судей при его создании является, по мнению Венецианской Комиссии, одним из ключевых элементов закона "О ВАКС".

Ольга Совгиря добавила, что рассмотрение этого дела состоится в форме устного производства.

Ранее мы писали, что в КСУ началось рассмотрение дела о соответствии закона о тотальной украинизации Конституции страны.

Также сообщали, что, по данным опроса, большинство украинцев считают неэффективной работу антикоррупционных органов. В частности, речь идет о НАБУ, САП и ВАКС.