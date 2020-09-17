В Черкасской области сгорел дом родителей журналиста Дмитрия Васильца. По официальной версии, причиной пожара послужило короткое замыкание, однако журналист сомневается в этом, потому что в доме была новая проводка, а соседи видели "евробляху", которая быстро уезжала из села.

Об этом Василец сообщил в Facebook.

Дом, где жили родители журналиста, находился в 200 км от Киева, сам он заезжал туда редко. В результате пожара, который, судя по фотографиям, уничтожил дом почти полностью, никто не пострадал: его матери ползком удалось выбраться из кухни, где она закручивала консервацию.

"Специально для аваковских экспертов: проводка в доме была вся новая, во время когда все горело на кухне где находилась мать горел свет, газ к дому не подключен. Пока дом еще горел, а пожарники его тушили, соответствующие службы уже составили акт что "все произошло из за короткого замыкания". Через пару часов дом потушили и "службы" уехали. Некоторые соседи утверждают, что примерно во время возгорания видели "евробляху", быстро уезжающую из села (машин в селе там не много)", - написал Василец.

Журналист добавил, что предал историю огласке, поскольку рассчитывает таким образом добиться расследования инцидента.

"Вдруг на поджог отреагирует Офис президента Украины и Посольство США в Украине, тогда есть шанс на расследование. Понятное дело, я никогда гранты не получал, не работал на всякие "неправительственные организации", но а вдруг нет двойных стандартов в отношении к журналистам и общественным деятелям в Украине?" - подытожил Дмитрий Василец.

Отметим, Дмитрий Василец ранее работал на "17 канале", также являлся спикером общественного движения "Медиалюстрация".

Напомним, в розыск по делу о поджоге автомобиля "Схем" объявлены двое подозреваемых.

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