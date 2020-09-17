Европейский парламент на заседании в четверг, 17 сентября, поддержал резолюцию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, призвав найти и заморозить европейские активы людей, которые фигурировали в его расследованиях. За резолюцию проголосовали 532 евродепутата, 84 высказались против, 72 воздержались.

Резолюция призывает создать санкционный механизм, который бы собирал информацию и осуществлял заморозку европейских активов коррупционеров - фигурантов расследований Навального.

Евродепутаты также призвали инициировать международное расследование отравления Навального с привлечением Евросоюза, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия.

Парламент требует, чтобы ЕС как можно скорее принял список масштабных ограничительных мер и усилил существующие санкции против России. На фоне дела Навального евродепутаты подтвердили наобходимость остановки строительства газопровода "Северный поток - 2".

Европарламент также предложил институтам ЕС принять стратегию демократизации России и требовать от Москвы отменить и доработать ряд законов, в том числе недавние поправки в Конституцию, в которых говорится о приоритете российского права над международным.

Отдельно евродепутаты просят Брюссель принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций и независимых СМИ.

Ранее "Страна" писала о том, что соратники Навального показали его номер в Томске и рассказали об отравленной бутылке.

Также мы сообщали, что ученые выдвинули Навального на Нобелевскую премию мира.