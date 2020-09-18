В Киевской, Ивано-Франковской и Донецкой области местные власти препятствуют установке вышек мобильной связи 4G. В министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что нормы излучения станций в Украине в 100 раз более строгие, чем в Европе и Америке, и беспокоиться за свое здоровье не стоит.

Соответствующий пост был опубликован в телеграм-канале ведомства в четверг, 17 сентября.

"Радиофобия - не шутка: она все чаще становится помехой развития мобильной связи в Украине. И речь идет не только об ожидаемом 5G, но и о 4G, который уже стал привычным для жителей больших городов и которого очень ждут в сельской местности", - говорится в сообщении.

Так, за последнее время в Минцифры поступило несколько сообщений о препятствовании местных властей работе базовых станций мобильной связи. Чиновники свое поведение мотивируют вредом этих вышек.

Один из случаев произошел в Броварах Киевской области. Там управление образования местного горсовета требует убрать установленные неподалеку от школы базовые станции.

"Притом, что дети достаточно активно пользуются мобильным интернетом, переписываясь с родными в меcсенджерах течение дня", - отметили в министерстве.

Кроме того, установке базовой станции препятствует и руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. Власти не хотят, чтобы вышка была установлена возле городской больницы.

Подобный случай зафиксирован также в Киево-Святошинском районе, администрация больницы своими действиями "лишает качественной связи своих пациентов".

Также в Мариуполе горсовет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и "Мариупольтеплосеть" выступили против установки станции.

"Такие действия должностных лиц не являются заботой о гражданах. Напротив, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов. Без качественной мобильной связи в нелегкий карантинный период невозможно вовремя дозвониться до врача, принять участие в видеоконференции или получить задание для обучения", - добавили в Минцифры.

Ведомство подчеркнуло, что базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке.

"К тому же в Украине существует специальный орган, который контролирует использование радиочастот - Украинский государственный центр радиочастот. Одна из его задач - регулярно проверять соблюдение правил работы базовыми станциями", - резюмировали в Минцифры.

Ранее мы писали, что в разгар карантина многие люди по всему миру поверили в конспирологическую теорию о том, будто вышки мобильной связи, в частности станции 5G, негативно влияет на здоровье и способствует пандемии коронавируса. В начале апреля в Великобритании уничтожили несколько сотовых вышек с 5G. Возмущенные вышками 5G граждане появились и в Украине.

Так, в начале августа в Киеве под стенами Национальной комиссии по регулированию в сфере связи протестующие устроили акцию против внедрения 5G интернета в Украине.

Кроме того, украинцы опубликовали петиции на сайте президента Украины с требованием запретить внедрение 5G из-за "крайне негативного его влияния на здоровье".