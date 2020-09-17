Народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, подозреваемый в получении взятки в 200 тысяч долларов, сейчас не находится в загородном доме.

Сегодня генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко, однако он не смог его получить. Ранее сообщалось, нардеп закрылся в доме и никого туда не пускал. Однако информация о том, что Юрченко скрывается в доме родителей не подтвердилась.

Об этом пишет Telegram-канал PavlovskyNews, в четверг, 17 сентября.

По словам родителей, прокуроры приехали в где-то в полночь и потребовали, чтобы к ним вышел Юрченко. В ответ на это отец нардепа сказал, что сына нет и предложил пообщаться утром. В итоге родители отказались получать подозрение. После этого с прокурорами связался адвокат нардепа и прокуроры покинули родительский дом.

Мать Юрченко уточнила, что её сын скрывался до момента оглашения о подозрении.

А отец добавил, что его сын не виноват. По ее словам, нардепа подставили. "Он хотел сделать хорошее дело. Но опыта у него нет, а вокруг него были дельцы. Никаких денег у него нет. Кто-то его подставил. В чём-то наверное замешан, но не первым лицом", - заявил отец Юрченко.

Также родители прокомментировали пост юриста Андрея Портнова, где было указано, что в 2009-м Юрченко задерживали за кражу четырех бутылок пива. Увидев фото, они сказали, что это неправдивая информация и такого не было в его биографии. Однако отметили, что человек на изображении из милиции действительно похож на их сына.

Ранее "Страна" подробно писали о том, как НАБУ провоцировало нардепа на взятку и разбирались, грозит ли ему тюрьма.