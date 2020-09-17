Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября резко поменял правила введения карантина. Теперь порог заболеваемости, при достижении которого регион попадает в "красную" коронавирусную зону, увеличен более чем вдвое.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, согласно одобренным правительством 16 сентября правкам в карантинное постановление №641 (еще не опубликованы), вводится динамический порог уровня заболеваемости для отнесения территорий к "красным" зонам - число заболевших за последние 14 дней на 100 тысяч населения впятеро выше, чем в среднем по Украине.

При этом по действующим правилам пороги заболеваемости для отнесения территорий к тем или иным зонам были фиксированными. Для "красных" зон - 240 заболевших на 100 тысяч населения за последние 14 дней – для районов и городов численностью свыше 70 тысяч жителей и 160 – для меньших районов и городов.

По данным Минздрава, 17 сентября средний уровень заболеваемости в Украине за последние 14 дней составляет 99,8 человек на 100 тысяч населения, а значит порог для отнесения территории к "красной" зоне повышен почти до 500 человек на 100 тысяч населения.

Помимо этого, правительство разрешило в "красных" зонах работу школ, если на самоизоляции в них пребывает до половины классов, и допустило применение в них не всех существующих ограничений. В "оранжевых" зонах (по действующему постановлению с порогом от 120 до 240 заболевших на 100 тыс. в районах и городах населением свыше 70 тыс. и от 80 до 160 – в меньших) Кабмин вдвое увеличил допустимую вместимость общественного транспорта.

В то же время Кабмин сохранил такой критерий отнесений территорий к "красным" и "оранжевым" зонам, как наполняемость коек за последние пять дней на уровне соответственно 75% и 50%.

Напомним, 17 сентября в Украине зафиксирован новый антирекорд по Covid-19: за сутки заразилось 3 584 человека.

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