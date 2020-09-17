Верховная Рада решила вернуть родителям новорожденных единовременные пособия - так называемые "Пакеты малыша", которые минувшим летом пытались заменить денежной суммой. Решение о возобновлении практики выдачи бэби-боксов нардепы поддержали в первом чтении, его поддержали 316 парламентариев.

"Пакеты малыша" ввели в Украине в 2018 году, в него входил набор необходимых новорожденному вещей. Но в июле 2020 года бэби-боксы решили заменить выдачей родителям денежной суммы в 5 тысяч гривен, которые предполагалось переводить на специальную карту. Решение о монетизации соцпомощи приняли из-за проблем с тендерными закупками.

Однако Детский фонд ООН призвал Кабмин сохранить "пакеты малыша" и не заменять их денежными выплатами.

Тем временем Министерство социальной политики Украины инициирует создание интернет-платформы для монетизации пособия "Пакет малыша". Ведомство совместно с Ассоциацией производителей Украины намерено обсудить этот вопрос с национальными производителями детских товаров и другими субъектами хозяйствования в сфере торговли детскими товарами, сообщает Минсоцполитики.

В частности, стороны намерены разработать единые квалификационные требования к участникам платформы, определить единые правила сотрудничества для честной, прозрачной конкуренции и обсудить предложения от участников, по выгодным условиям по реализации социальной программы.

Отмечается, что создание интернет-платформы, на которой будут размещены детские товары национальных производителей и "Пакет малыша" в натуральной форме, позволит роженицам легко выбрать и приобрести необходимые товары.

Ранее "Страна" писала о том, что в элитном киевском роддоме опровергли, что родители бросили новорожденную из-за заячьей губы.

Также мы сообщали, что в Мариуполе женщина пыталась продать за 400 тысяч гривен новорожденного сына.