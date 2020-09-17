В Харькове радикалы из ультраправой организации "Фрайкор" почтили память Максима "Тесака" Марцинкевича, который вчера был найден мертвым в челябинском СИЗО.

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает пресс-служба "Фрайкора".

"Безусловно, можно по-разному относиться к его личности, но он был одним из тех, кто умел популяризировать правое движение на всех просторах бывшего Советского Союза. Он поднимал правильные для общества вопросы - начиная от этнического криминала и наркоторговли заканчивая отловом педофилов", - заявили в организации.

Так, на Зоологическом мосту в Харькове радикалы вывесили плакат с текстом "Максим "Тесак" Марцинкевич - Человек, которого не сломали" и зажгли файеры.

По словам активистов, "Тесак" поддерживал события происходившие на Майдане в 2013-2014 годах и "выступал против путинской агрессии в Украине".

"За последние 7 лет система так и не сумела его сломать и Максим так и не прогнулся под ФСБ за что и был казнен ими, после месяцев пыток за полгода до выхода из тюрьмы", - резюмировали радикалы.

Напомним, в среду, 16 сентября, Марцинкевич был найден мертвым в камере СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством при помощи лезвия и шнурка, на котором повесился. Однако адвокат "Тесака" утверждает, что версия о самоубийстве нуждается в проверке.

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