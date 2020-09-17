Радикальная партия Олега Ляшко (РПЛ) определилась с кандидатом на пост мэра Киева в предстоящих местных выборах. Им стал профессор, доктор экономических наук, бывший народный депутат Михаил Поживанов.

Такое решение было принято на Киевской городской конференции РПЛ, сообщает пресс-служба партии, в четверг, 17 сентября.

"Поживанов также возглавляет партийный список Радикальной партии на выборах в Киевский городской совет. Это решение поддержали все делегаты конференции", - говорится в сообщении.

В своем выступлении экс-нарде сформулировал свое видение основных проблем столицы. Крупнейшими из которых он считает некомпетентность действующей исполнительной власти и коррумпированность депутатских фракций, которые защищают интересы влиятельных застройщиков, а не киевлян.

По словам Поживанова, отсутствие агентов влияния застройщиков в предвыборном списке Радикальной партии и есть основной причиной его согласия на выдвижение с командой лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Отметим, 60-летний Михаил Поживанов закончил Московский институт стали и сплавов, в середине 90-х был мэром Мариуполя, и принадлежал к Либеральной партии, будучи народным депутатом Верховной рады второго созыва.

В середине нулевых занимался в Раде вопросами евроинтеграции, потом - экологией и ликвидацией последствий Чернобыльской аварии.

С 2008 года был в продолжении двух лет замминистра экономики в правительстве Юлии Тимошенко. В 2011 году он был вынужден бежать за границу - ему инкриминировали хищение 35 млн гривен. Через три года Поживанов вернулся на Украину.

Ранее мы писали, что 15 сентября, в Украине стартовал процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельских, поселковых и городских глав. Он завершится через 10 дней, 24 сентября.

Также сообщали, что в Украине утвердили правила местных выборов на карантине. Допуск на участок также будет ограничен - в помещение будут пускать не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.