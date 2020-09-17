Генштаб Вооруженных сил Украины покупает 80 ручек с гравировкой и позолотой, каждая из них стоит от 672 до 8760 гривен. Всего на ручки потратят больше 300 тысяч гривен.

Об этом сообщают "Наші Гроші".

Так, согласно тендерной документации в системе Prozorro, Генштаб ВСУ заказывает 58 ручек с гравировкой "От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины" в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУ с двухлетней гарантией и 22 - с изображением трезубца в футляре.

Самые дорогие из заказанных ручек - Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с корпусом из лакированной латуни и позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором, каждая из них обойдется Генштабу в 8760 грн. Отмечается, что на сайте эксклюзивного дистрибьютора производителя Parker в Украине такие ручки продаются без гравировки в фирменной коробке по 6 105 грн.

Кроме того, Генштаб ВСУ покупает 20 ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой, по 6870 грн. Из них десять будут типа роллер и десять перового типа. На рынке такие ручки-роллеры продаются без гравировки в фирменной коробке по 5 167-5 168 грн, а перьевые ручки - по 5748 грн.

Кроме того, еще десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT FP F 22011 заказали по 2940 грн, десять латунных ручек Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 - по 2940 грн, десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT RB 22022 - по 2340 грн и 22 стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 - по 672 грн. Все они с позолотой деталей.

В тендере поучаствовали всего две компании. ЧП Май одержало в аукционе победу, обойдя ФЛП Чалкова Людмила Михайловна из Киева. Цену в ходе аукциона не снижали, поэтому формальная экономия составила всего 1%.

Напомним, дворец культуры в Житомирской области провел тендер по закупке двух пакетов за 8 гривен.

Также мы писали о том, что в Нацполиции объявили тендер на 150 новых спецмашин с сейфами для оружия.