Николай Лукашенко, сын президента Беларуси Александра Лукашенко, не обучается в университетской гимназии МГУ им. Ломоносова в Москве.

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщили в секретариате учебного учреждения, передает РИА Новости.

"Нет, это не правда, ничего подобного", - заявили работники гимназии, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что Николай Лукашенко переводится из минского лицея БГУ в московскую гимназию при МГУ. Там сын главы республики якобы продолжит свое обучение под вымышленной фамилией. Также называлось другое потенциальное место учебы Николая - Российский государственный аграрный университет - МСХА им. Тимирязева.

Ранее мы сообщали, что в последнее время Николай Лукашенко находился на домашнем обучении и в этом году окончил девять классов. Летом сын президента Беларуси поступил в 10 класс лицея при БГУ по профилю "Биология".