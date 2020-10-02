В это воскресенье, 4 октября, в Украине отмечается замечательный праздник - День учителя! В понедельник 5 октября - Всемирный день учителя. А уже сегодня педагогов поздравляют во всех школах страны.

Таким образом наши любимые учителя и те, кто сегодня учат уму-разуму наших детей, получают сразу три дня для поздравлений. И это они, без сомнений, заслуживают.

Сегодня школьники буду выражать свою благодарность и любовь учителям. И поздравлять - стихами, песнями, сценками, цветами. С возрастом мы все больше осознаем, какую важную роль сыграли педагоги в нашей жизни.

Не забудьте поздравить своих учителей. В идеале это нужно сделать лично или по телефону. Но если такая возможность отсутствует - отправьте им стих или красивую картинку. Благодарность педагогам также можно разместить на своей странице в социальных сетях.

Поздравления в открытках, анимированных гифках, стихах на русском и украинском языках мы публикуем ниже.

Поздравления с Днем учителя 2020

Спасибо вам за жизненный урок,

За мудрые и ценные советы.

Я несколько скажу вам тёплых строк,

Вам - лучшему учителю на свете.

Желаю вам здоровья крепкого, любви,

Жизнь без расстройства и печалей.

Пускай заветные сбываются мечты,

Ученики ценили чтоб и уважали.

Звенит звонок, и все за парты,

Учитель в наш заходит ласс.

Его готовы мы поздравить,

Ведь он один такой у нас!

Благодарим мы вас за знанье,

Нас к истине привёл ученья свет.

И быть учителем - ваше призванье.

И ценен каждый ваш совет.

В руках цветы и ранец за спиной,

И в школу я спешу сегодня -

Поздравить вас, учитель дорогой,

И тёплые слова скажу охотно.

Желаю вам здоровья, счастья, солнца,

Терпенья крепкого, удачи и любви,

Пусть в жизни новое легко даётся

И станут реальностью мечты.

З днем учителя вітаю,

Миру і добра лиш вам.

Щоб і далі дарували

Свою душу малюкам.

Вистачить нехай терпіння,

Сил вам і наснаги,

Вам здоров’я я бажаю,

Щастя, рівноваги.

З професійний святом вітаємо,

Натхнення та терпіння бажаємо.

Щоб учні завжди поважали,

Творчі ідеї вас не покидали.

Щоб результати праці вражали,

Ніколи ви не сумували.

Нехай зарплата піднімається,

Вам добро сторицею вертається.

З Днем вчителя вітаєм Вас.

Бажаєм щастя повсякчас.

Щоби була в радість робота,

Лише приємною — турбота.

Щоб кожна мить була, мов свято,

Щоб в долі — успіхів багато.

Бажаєм, щоб росла зарплата,

Щоб в мирі жила ваша хата.