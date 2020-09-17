В четверг, 17 сентября, Европарламент поддержал резолюцию относительно Беларуси. Документ подразумевает, что евродепутаты не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии и поддерживают введение против него санкций. А Координационный совет оппозиции назван временным представителем народа Беларуси. За документ проголосовали 574 парламентария, 37 высказались против, 82 воздержались.

Также резолюция включает и другие пункты, регламентирующие отношение Европарламента к происходящему в Беларуси:

не признает результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа, в результате которых главой государства был объявлен Александр Лукашенко;

осуждает белорусские власти за насильственный разгон мирных митингов протеста, преследование активистов оппозиции и бастующих на предприятиях;

требует остановить пытки и насилие в стране и призывает к независимому расследованию гибели мирных демонстрантов;

поддерживает мирную передачу власти в стране и признает Координационный совет белорусской оппозиции "временным представительством людей, требующих демократических изменений";

поддерживает персональные санкции ЕС в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов, включая Александра Лукашенко;

осуждает гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Беларуси;

призывает изучить возможность включения в санкционные списки российских граждан, непосредственно участвующих в поддержке режима Лукашенко.

Уточняется, что резолюция носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению институтами ЕС, но служит для них политическим ориентиром.

Ранее "Страна" писала о том, что Тихановская выступила на церемонии Freedom House и рассказала о требованиях оппозиции Беларуси.

Также мы сообщали, что Лукашенко назвал Украину форпостом для политических провокаций в Беларуси.