Сегодня нардепы приняли законопроект о снижении ставки НДС при поставках сельхозпродукции. Фото: "Страна"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции", которым предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% для аграрного сектора.

233 народных депутата проголосовали за соответствующий законопроект во время сегодняшнего заседания парламентариев.

Так, данным законопроектом планируется снизить с действующих 20% до 14% ставку НДС по операциям по поставке на таможенную территорию Украины и ввозу на таможенную территорию Украины, которая классифицируется по следующим товарным позициям согласно УКТ ВЭД:

  • 0102 (крупный рогатый скот, живой);
  • 0103 (свиньи, живые);
  • 1001 (пшеница);
  • 1002 (рожь);
  • 1003 (ячмень);
  • 1004 (овес);
  • 1005 (кукуруза);
  • 1201 (соевые бобы);
  • 1204 00 (семена льна);
  • 1205 (семена сурепки и рапса);
  • 1206 00 (семян подсолнечника);
  • 1207 (семена и плоды других масличных культур);
  • 1212 91 (сахарная свекла).

Представил законопроект глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

"В первую очередь такое снижение уменьшит налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции, что в свою очередь позволит уменьшить стоимость сырья на сумму снижения НДС уже для переработчиков такой продукции, при этом снижение ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур и цельного молока в целом не приведет к потерям бюджета, поскольку эти товары не реализуются конечному производителю, который является фактическим плательщиком НДС", - сказал он.

В пояснительной записке указывается, что в связи с введением сниженной ставки НДС в 14% соответственно корректируются также нормы ст. 194 Налогового кодекса по основной авке этого налога.

"Доходность выращивания таких культур и торговли, и сальдо доходов бюджета останутся без изменений. Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. Но при этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки". Состоится детенизация аграрного производства. Бюджет получит существенные преимущества", - отмечается в документе.

Ранее мы писали, что Рада одобрила введение налоговых льгот для сферы культуры и туризма.

Также сообщали, что Кабинет министров одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.