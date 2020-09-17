Рада поддержала снижение ставки НДС для аграриев до 14%
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции", которым предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% для аграрного сектора.
233 народных депутата проголосовали за соответствующий законопроект во время сегодняшнего заседания парламентариев.
Так, данным законопроектом планируется снизить с действующих 20% до 14% ставку НДС по операциям по поставке на таможенную территорию Украины и ввозу на таможенную территорию Украины, которая классифицируется по следующим товарным позициям согласно УКТ ВЭД:
- 0102 (крупный рогатый скот, живой);
- 0103 (свиньи, живые);
- 1001 (пшеница);
- 1002 (рожь);
- 1003 (ячмень);
- 1004 (овес);
- 1005 (кукуруза);
- 1201 (соевые бобы);
- 1204 00 (семена льна);
- 1205 (семена сурепки и рапса);
- 1206 00 (семян подсолнечника);
- 1207 (семена и плоды других масличных культур);
- 1212 91 (сахарная свекла).
Представил законопроект глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.
"В первую очередь такое снижение уменьшит налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции, что в свою очередь позволит уменьшить стоимость сырья на сумму снижения НДС уже для переработчиков такой продукции, при этом снижение ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур и цельного молока в целом не приведет к потерям бюджета, поскольку эти товары не реализуются конечному производителю, который является фактическим плательщиком НДС", - сказал он.
В пояснительной записке указывается, что в связи с введением сниженной ставки НДС в 14% соответственно корректируются также нормы ст. 194 Налогового кодекса по основной авке этого налога.
"Доходность выращивания таких культур и торговли, и сальдо доходов бюджета останутся без изменений. Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. Но при этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки". Состоится детенизация аграрного производства. Бюджет получит существенные преимущества", - отмечается в документе.
Ранее мы писали, что Рада одобрила введение налоговых льгот для сферы культуры и туризма.
Также сообщали, что Кабинет министров одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины.