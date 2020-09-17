Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции", которым предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% для аграрного сектора.

233 народных депутата проголосовали за соответствующий законопроект во время сегодняшнего заседания парламентариев.

Так, данным законопроектом планируется снизить с действующих 20% до 14% ставку НДС по операциям по поставке на таможенную территорию Украины и ввозу на таможенную территорию Украины, которая классифицируется по следующим товарным позициям согласно УКТ ВЭД:

0102 (крупный рогатый скот, живой);

0103 (свиньи, живые);

1001 (пшеница);

1002 (рожь);

1003 (ячмень);

1004 (овес);

1005 (кукуруза);

1201 (соевые бобы);

1204 00 (семена льна);

1205 (семена сурепки и рапса);

1206 00 (семян подсолнечника);

1207 (семена и плоды других масличных культур);

1212 91 (сахарная свекла).

Представил законопроект глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

"В первую очередь такое снижение уменьшит налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции, что в свою очередь позволит уменьшить стоимость сырья на сумму снижения НДС уже для переработчиков такой продукции, при этом снижение ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур и цельного молока в целом не приведет к потерям бюджета, поскольку эти товары не реализуются конечному производителю, который является фактическим плательщиком НДС", - сказал он.

В пояснительной записке указывается, что в связи с введением сниженной ставки НДС в 14% соответственно корректируются также нормы ст. 194 Налогового кодекса по основной авке этого налога.

"Доходность выращивания таких культур и торговли, и сальдо доходов бюджета останутся без изменений. Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. Но при этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки". Состоится детенизация аграрного производства. Бюджет получит существенные преимущества", - отмечается в документе.

Ранее мы писали, что Рада одобрила введение налоговых льгот для сферы культуры и туризма.

Также сообщали, что Кабинет министров одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины.