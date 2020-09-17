Паломники-хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполнили украинский гимн, нарядившись в национальные костюмы.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах", - написал он.

Исполнив гимн, хасиды хором произносят: "Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленеский!"

Напомним, Израиль призвал застрявших в Беларуси паломников-хасидов вернуться на родину. При этом, по белорусским данным, это более 2 тысяч человек.

Также мы писали о том, что Украина окончательно отказалась впускать в страну хасидов, которые направляются в Умань на празднование 19 сентября Нового года по еврейскому календарю.