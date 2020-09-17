Ученые выдвинули российского оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира, на которую также претендует президент США Дональд Трамп.

Об этом в Facebook сообщил российский ученый, профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

"Сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира", - написал он.

Ерофеев также заявил, что важно помнить, что процесс выдвижения начали ученые, однако к ним могут присоединиться государственные деятели или представители международных организаций.

"Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей", - написал ученый.

Напомним, по данным правительства Германии, уже три независимые европейские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком".

Также мы писали о том, что Алексей Навальный постепенно приходит в себя, он отключен от аппарата ИВЛ и уже встает с кровати.