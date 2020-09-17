В ночь на 16 сентября в возрасте 77 лет скончался известный скульптор и художник, уроженец Красногоровки Донецкой области Николай Шматько. Он долгое время боролся с раком и умер на руках своих сыновей в переяславском подвале, где хранятся его работы. Скульптуры Шматько привлекали внимание первых лиц государства, однако обеспечить условия для его успешного выздоровления никто из них так и не захотел.

Об этом сообщают родственники и друзья скульптора в Facebook.

"Папа умер... просто у меня на руках", - написал сын умершего Рафаэль Шматько.

По его словам, скульптор умер в подвале Переяслава Киевской области, где хранилась часть из более 1000 его работ.

"Это в своей стране, где говорили, что люди с Донбасса тут нужны. Сейчас стоит вопрос похорон. Я не знаю, как везти его на Донбасс, но и не могу его хоронить в Переяславе, где он был фактически замордован. Они Стуса часто вспоминают, но когда Шматько обращался ко всем властям, эти сытые лица делали вид, что его не слышат. Он лежит сейчас в подвале школы и будет лежать до утра........ Я не знаю, сейчас в чем смысл моей жизни. Мы были одним целым, было масса планов. Всё рухнуло в один миг", - поделился Рафаэль.

В своем последнем видео художник заявил, что находится "в подвале смерти", а его обращения с призывом о помощи к политикам и чиновникам "не увенчались успехом".

По словам журналистки и подруги семьи Шматько Яны Осадчей, скульптор за свою жизнь успел пожить в Луганской, Киевской, Закарпатской областях, однако "не приживался нигде".

"С его талантом заигрывали многие сильные мира сего. Экс-губернаторы Донецкой и Луганской областей Близнюк, Ефремов и Данилов, экс-глава МЧС Виктор Балога… Все восторгались его работами, приглашали, обещали обеспечить всем необходимым и возможностью заниматься творчеством на благо страны... А политики своих слов не держали…." - написала Осадчая.

Так, несмотря на отсутствие всяческой финансовой поддержки, более 13 лет просуществовала подземная галерея со скульптурами мастера. Из Луганской области Николай Шматько переехал в Славянск, где прожил несколько лет, создавая парк скульптур. Одной из самых известных его работ стала скульптура Богородицы, установленная в Свято-Успенской Святогорской Лавре.

В 2007 году Шматько выставил свои скульптуры "Лугань", "Билл Гейтс" и "Поклонение диску" на Флорентийской Биеннале и стал первым из украинских художников, который получил медаль "Лоренцо Великолепный".

Осенью 2012 скульптор года покинул Луганск по приглашению губернатора Закарпатской области Виктора Балоги и переехал со своей семьей в город Мукачево.

Всего Николай Шматько создал более 750 памятников, среди которых барельефы, горельефы, скульптуры, и более 500 картин. После Мукачево скульптор и его сыновья жили в разных городах Украины.

На смерть мастера отреагировала и народный депутат от группы "За будущее" Анна Скороход.

"Возмущает то, что такая одаренная человек умер в ужасных, нечеловеческих условиях, в нищете и обнищании в подвале школы города Переяслав, где ему приходилось жить после переселения из Луганска последние семь лет с семьей и сотнями его скульптур и картин, которые он не мог оставить ни в день, ни ночью, заботился о них, как о малых детишках, так мечтал открыть свой музей в этом историческом городе, чтобы как можно больше людей привлечь к прекрасному и вечному", - написала нардеп.

Скороход добавила, что Шматько для нее символизирует весь украинский народ, который "всю свою историю страдает от чьих-то нелепых амбиций".

Напомним, недавно скончался иллюстратор, кинорежиссер и мультипликатор, один из создателей "Тома и Джерри" Джин Дейч.

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