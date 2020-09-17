Украина не откроет границу для паломников-хасидов, которые не оставляют попытки попасть в Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана. Кроме того украинские власти призывают их вернуться домой.

Об этом сообщил советник министра Министерства внутренних дел Михаил Апостол в эфире телеканала "Украина 24", в четверг, 17 сентября.

"Украина в связи с пандемией закрыла границы для иностранцев. Исключений для хасидов не будет", - заявил Апостол.

Кроме того он добавил, что Киев не собирается менять свое решение в будущем. Также представитель МВД Украины сказал, что скоро начнется похолодание, поэтому паломникам стоит вернуться домой.

"Наша рекомендация - вернуться в Белорусь, купить билеты и направиться в свои страны", - добавил Апостол, обращаясь к хасидам.

В Израиле согласны с украинской позицией. "И мы им говорим, что они должны вернуться в Беларусь и оттуда - домой в Израиль, потому что в Украину въезжать нельзя. Вместе с равом Стамблером - Главой Федерации еврейских общин Украины, равом Каминецким и равом Ротманом мы смогли доставить им еду и воду. Наш посол в Беларуси смог доставить им одеяла. У них есть возможность вернуться в Беларусь, выехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль. Но однозначно - они не могут въехать в Украину, потому что Украина закрыта для иностранцев, для всех иностранцев", - сказал посол Израиля в Украине Джоел Лион.

Напомним, 16 сентября в Беларуси заявили, что на территории республики находятся уже 2 558 хасидов. В том числе в приграничных с Украиной районах - около 1200 человек. Они планировали попасть в Украину на празднование 19 сентября Нового года по еврейскому календарю.

Также мы писали, что Кабмин из-за наплыва хасидов закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью.