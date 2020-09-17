17 сентября Владимир Зеленский побывал на Львовщине - регионе, где у него один из самых низких рейтингов в Украине (на выборах он проиграл тут Порошенко со счетом 62% против 34%).

Зе открыл совместные с американцами военные учения Rapid Trident-2020 ("Быстрый Тризубец-2020") на Яворовском полигоне, посетил IT-компанию (во Львове живет много программистов) и пообещал деньги на зарплаты местным бастующим шахтерам и на дороги, которые считаются одними из самых разбитых в Украине.

А во второй половине дня представил Зе-команду на местные выборы - причем презентация проходила в Митрополичих садах при Соборе святого Юра УГКЦ, там же, где еще неделю назад Петра Порошенко собирал местных "порохоботов" и танцевал под "Гуцулку Ксеню" в пиджаке за 80 тысяч гривен.

Когда Зеленский прилетел во Львов, резко испортилась погода - солнце сменилась тучами и похолодало, а узкие дороги, и без того забитые вечными пробками, перекрыли. Что вызвало бурю негодования среди львовян, которых предупредили о возможных осложнениях с передвижением, а они троллили Зе обещанием ездить на велике.

"Осложнения вероятны и после его отлета - катаклизмы, изменение погоды, исчезнут грибы и начнет гнить картофель в поле. Ну, как и во всех местах, где он побывал", - ерничал львовянин Сергей Гривняк.

"И без него сложно ездить по Львову. А что, из-за президентского велосипеда надо выключать светофоры?" - язвила София Вийтович.

Некоторые отмечали, что приезд Зеленского во Львов совпал с исторической датой прихода на Галичину "первых советов", как тут говорят. 17 сентября 1939 года части советские войска вступили на территорию Польши (которой тогда принадлежал Львов), провозгласив освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии, которое украинские националисты считают началом "советской оккупации".

И без того малорадушный прием усилил плакат против Зе, который демонстративно вывесил на ратуше мэр Андрей Садовой "Досить компромісів з ворогом" и дополнил постом в Facebook с обвинениями в "капитуляции", который больше похож на пиар перед выборами.

"Когда в 2015-2016 годах "Самопомощь", как единственная сила в парламенте, сопротивлялась внесению особого статуса Донбасса в Конституцию, многие обвиняли нас в непонимании тонкостей "минских соглашений". Сегодня все понимают - полное выполнение Минска - это капитуляция. Да - это мир, но это "русский мир". Каждая последующая уступка - враждебные инспекции наших фронтовых позиций, вода в Крым, осуждения в угоду Кремлю украинских патриотов - это приближение этого фейкового "мира". Хватит компромиссов с врагом!", - грозно заявил Садовой.

Садовой встретил Зе во Львове плакатом с обвинениями в "компромиссах с врагом". Фото: Facebook Садового

Правда, Садовому тут же припомнили, как он в свое время проводил неделю русского языка во Львове для примирения с востоком.

Кстати, ранее ходили слухи, что Зеленский якобы негласно договорился поддержать Садового на выборах мэра, выставив заведомо непроходного кандидата. "Слуги" действительно выдвигают малоизвестного военного врача Тараса Кльофа, который, к слову, был депутатом горсовета от мэрской партии "Самопомощь".

В окружении Садового нам признались, что ход с плакатом - не более чем очковтирательство для местных националистов, а с Зе действительно существует некий договор о поддержке, за что мэр якобы пообещал лояльность, в частности медийную (в СМИ Садового действительно почти не критикуют Зе, зато "полощут" Порошенко и "ЕС").

Но в открытую мэр этого союза не демонстрирует, чтоб не потерять сторонников во Львове.

Также Садовой не сопровождал Зеленского, как в прошлый приезд. С ним ездил губернатор Максим Козицкий, вместе с которым Зе дал короткий брифинг в офисе IT-компании, где он побывал, перед этим открыв международные учения на Яворовском полигоне, в которых участвуют военные из девяти стран.

Львовяне троллили фото Зе с губернатором: "Это Козицкий так ему сердечком в любви признается? А Зеленский масочкой что прикрыл? Неужели играл на рояле?" Фото: Ирина Марушкина

Правда, президент опоздал на два часа (военный оркестр, который готовился встречать Зе, даже бросил свои инструменты, устав его ждать).

Пресс-секретарь Юлия Мендель прилетела в "тематическом" наряде армейского цвета хаки - брюки палаццо и пиджак на запах. Пока открывали учения, многие обсуждали именно Юлию - вернее ее стройность, и шептались, мол, похоже, разговоры о беременности были слухами.

Мендель прилетела во Львов в наряде цвета хаки - под стать военным на учениях, которые открыл Зе. Фото: varianty.lviv.ua

Местные журналисты, многие из которых являются фанами Порошенко, отмечали, что церемония открытия международных военных учений в этот раз скучноватая, при бывшем президенте, дескать, было зрелищнее.

Во время короткого общения с прессой на первом этаже бизнес-центра, стоя у банкомата, он оборвал вопрос одной из журналисток замечанием: "Красивая у вас маска". За что местные журналисты обвинили его в очередном пренебрежении к прессе.

Стоя у банкомата, Зеленский оборвал вопрос львовской журналистки замечанием: "Какая у вас маска красивая". Фото: Наталка Волосацкая

На брифинге Зеленский пообещал 50 млн грн горнякам шахты "Надія" в Сосновке Львовской области, которым уже много месяцев не платят зарплату и они устроили забастовку под землей. Кстати, первый визит Зе после победы на выборах был именно ко львовским шахтерам - тогда обвалилась шахта под Червонорадом, приезжал он к местным горнякам и на представление губернатора Козицкого в феврале этого года.

В этот раз к шахтерам Зе не ездил, а вместо этого посетил строительство логистического центра на Львовщине на объездной Львова, где должны создать две тысячи рабочих мест, встретился с преподавателями университета имени Франко, пообещав им 50 млн на строительство общежития, и в новый детсад в поселке Зимная Вода под Львовом, который построили за 26 млн грн.

Также Зеленский посулил больше 500 млн грн на строительство дорог для Львовщины.

"Результат визита Зе во Львовскую область: деньги шахтерам "Надії", 30 млн на общежитие универа и еще что-то на дороги. Ну что, ждем очередные рейтинги?", - написала в группе "Львовская политика" в Facebook журналистка Ирина Марушкина.

Но, похоже, транши не сильно поменяли мнение, которые продолжали критиковать Зе в соцсетях и отмечали, что даже на сбор львовских "Слуг" не смогли обеспечить массовку. В Митрополичьих садах на представлении Зе-команды на местные выборы на Львовщине (куда Зеленский тоже опоздал на полтора часа) действительно пустовали целые ряды.

Среди тех, кто идет на выборы от Зеленского, - названый выше военный врач Тарас Кльофа (кандидат в мэры), главная "эпидемиологиня" Львовской области Наталья Тимко, два заместителя губернатора - Юрий Холод и Олег Береза, командир воинской части Сергей Шуляк, профессора Национального университета "Львовская политехника" Владимир Мартынюк и Игорь Дулин, предприниматель Роман Фединяк, председатель Каменка-Бугской госадминистрации Кристина Замула и председатель Лопатинской ОТГ Олег Никитин.

Из всех них более-менее известна львовянам Тимко, которая в последнее время комментирует тему коронавируса.