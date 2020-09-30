В среду, 30 сентября, православные христиане отмечают День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которые прославились стойкой верой, несмотря на жестокие мучения за свои проповеди. Именины сегодня отмечают те, кто был назван в честь этих святых.

Собрали информацию о празднике, молитвах к святым великомученицам, а также традициях сегодняшнего дня.

Что известно про праздник

По преданию, вдова София с тремя дочерьми жила во ІІ веке нашей эры в Риме. В семье чтили христианские традиции, поэтому мать воспитывала своих детей в любви к Господу и нарекла их по принципу главных христианских добродетелей. Девочки были погодки - 12-летняя Вера, средняя сестра 10-летняя Надежда и 9-летняя Любовь. Семья открыто проповедовала свою веру, несмотря на жестокие преследования правителей-язычников.

Поэтому когда в дом к верующим пришли стражники императора Адриана, мать сразу же поняла, что их ведут на казнь. Жестокость правителя, казалось, не знала границ - он пытал детей на глазах у матери, а потом девочкам отрубили головы. Саму же Софию палачи не тронули. Женщина скончалась на третий день от горя, когда похоронила останки дочерей. Все четверо стали почитаться в православии как великие мученицы, которые отдали свои тела и души за Христа. С 777 года мощи святых покоятся в аббатстве святой Софии, которое стало известным местом паломничества и расположено во французском городе Эшо.

Мучениц причислили к лику святых. Считается что после молитв к ним происходят различные чудеса. Например, у иконы святых легче пережить тяжелую утрату, избавиться от скорби и печали. Считается, что икона помогает в создании и сохранении семьи, приносит здоровье семье, избавляет от женских болезней и заболеваний суставов, если обратиться с искренней молитвой.

Что можно и нельзя делать в праздник

У праздника есть закрепившиеся в народе традиции. Так, наши предки раньше называли 30 сентября "бабьим праздником". День начинали с плача и причитаний, которые имели особую мелодику и выражали горе исполнительниц по поводу конкретного события. Громкий плач служил своеобразным оберегом, а слезы трактовались как форма ритуального поведения, а не только как выражение скорбных эмоций - горя и печали. Раньше верили, что если в День Веры, Надежды, Любови и Софии оплакать как следует свою судьбу, то с родными ничего плохого не случится. Мать девочек Софию прославляли больше всего, ведь она умерла в трагической агонии и сердечных муках, когда не смогла перенести утрату.

В храмах проводили поминальные панихиды или ставили свечу у иконы великомучениц. Замужние женщины покупали три свечи - две оставляли в храме, а одну забирали домой, чтобы молиться о здоровой атмосфере в семье. Для этого в праздник пекли специальный ритуальный хлеб, которым утром нужно было угостить всех проживающих в доме (но не гостей или посторонних). С ночи в середину хлеба втыкали свечу, принесенную из храма и приговаривали 40 раз, смотря на пламя, такие слова: "чтобы все зло исчезало, и покоя в семье прибывало". Ни в коем случае нельзя было выбрасывать на улицу ни крошки такой выпечки.

По случаю праздника в деревнях устраивали "деревенские святцы" - молодые люди собирались все вместе, чтобы познакомиться и показать свои певческие или кулинарные таланты.

"Святая София и ее дочери Надежда, Вера и Любовь" Димитриоса Пелекасиса

Приметы дня

День Веры, Надежды и Любови считался опасным и несчастливым днем. Народные приметы приписывали 30 сентября ненастную погоду и дождливый день, который предсказывал раннюю весну на следующий год.

Сегодня с утра женщина должна была выплакаться о себе, своем доме, судьбе и доле близких, чтобы облегчить душу.

Свадьбу, венчание или помолвку в этот день не справляли. А вот свататься разрешалось. Считалось удачной приметой посвататься 30 сентября и обручиться 14 октября.

После праздника обычно начинались первые заморозки. Погоду угадывали по журавлям: если птицы летели в небе, то 14 октября (на Покров) следует ожидать мороза, а если в небе журавлей нет, то и зима придет позже.

Обычно провожая журавлей в небе кричали "колесом дорога", чтобы весной они вернулись домой.

Открытки с праздником