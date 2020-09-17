В Кремле заявили, что встречу "Нормандской четверки" следует ожидать в обозримом будущем, но при этом не стоит говорить о конкретных сроках.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

"Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате, - сказал представитель Кремля. - Единственная здесь загвоздка - что считать обозримым будущим".

По его словам, фиксировать какие-то даты сейчас бесполезно, поскольку новый "Нормандский саммит" требует подготовки, а также для его проведения нужно зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты на прошлой встрече в Париже.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что все главы стран "Нормандской четверки" подтвердили готовность к проведению встречи в Берлине.

Также мы писали о том, что в Кремле не уверены, что встреча "Нормандской четверки" состоится до конца года.