В четверг, 17 сентября, на своем очередном заседании Верховная Рада приняла ряд законов. Среди прочего, во втором чтении и в целом был одобрен законопроект №3991, который вносит поправки в госбюджет на этот год и позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог (вплоть до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели - Ред.).

За принятие этого законопроекта проголосовали 255 народных депутатов.

Принятый документ также предлагает увеличить доходную часть госбюджета-2020 на 750 млн грн - до 978,925 млрд грн, и на столько же расходную - до 1,269 трлн грн.

Предполагается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.

Таким образом, будут увеличены расходы на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автодорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследований и областные госадминистрации.

В то же время закон предусматривает сокращение на 2,16 млрд грн расходов на Министерство соцполитики (финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг), а также сокращает расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что принятие законопроекта №3991 позволит использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада утвердила состав комиссии по отбору руководителя САП, несмотря на давление Запада.