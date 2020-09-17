Помощник народного депутата Александра Юрченко, Иван Фищенко, который подозревается в посредничестве при получении нардепом взятки, вышел из СИЗО под залог размером более миллиона гривен.

Об этом в четверг, 17 сентября, "Стране" рассказал источник из близкого окружения Фищенко.

Сообщается, что залог в 1 миллион 552 гривны за подозреваемого внес человек из его ближайшего окружения.

Напомним, ранее в НАБУ опубликовали материалы, в том числе и видео, по делу о получении взятки народным депутатом Александром Юрченко. По данным следствия, в середине августа детектив "под прикрытием" передал первую часть денег посреднику нардепа. Позднее планировалось осуществить следующий этап спецоперации, но она была прекращена по неизвестным причинам.

Перед этим Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" на время расследования дела о взятке.

В среду, 16 сентября, назначил помощнику депутата Александра Юрченко Ивану Фищенко содержание под стражей до 9 ноября с возможностью внести залог. При этом сам Фищенко заявил, что не считает себя виновным в совершении преступления.