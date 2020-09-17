Недавно закончилось общественное обсуждение проекта правительственного постановления от Минсоцполитики, в котором прописаны изменения по порядку начисления субсидии.

В проекте указано, что он должен вступить в силу уже с 1 октября этого года, то есть, за две недели до старта нового отопительного сезона.

Нововведений несколько. Но, по словам главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, большинство из них — технические. Скажем, термин "отопительная площадь" заменили на "общую площадь" и пр. Но есть и важный пункт - о стоимости газа, которую будет покрывать субсидия. Оказывается, газ будут считать не по реальным ценам, по которым они его получают, а по ценам поставщика последней надежды (ППН). По состоянию на сентябрь этот тариф самый низкий — 4,12 гривен за куб. Для сравнения: бытовым потребителям "Нафтогаз" предлагает тариф 4,7 гривен, а другие поставщики газа — еще дороже (5,5 -7 гривен за куб с НДС)

"То есть, получателю субсидии стоимость газа покроют лишь частично, остальное придется доплачивать со своего кармана", — говорит Скубченко. И если для украинцев, которые использую газ только для кухни, переплата не существенная, то для жителей частных домов, отапливаемых газом, она может достигать 1,5 тысячи гривен в месяц.

"Страна" разбиралась как газовое нововведение скажется на размере субсидий.

Без отопительной площади и с возвратом "лишних" субсидий

В Минсоцполитики предлагают внести ряд правок в постановление Кабмина №848 о субсидиях на коммуналку, покупку сжиженного газа и твердого бытового топлива. Это документ регулирует порядок предоставления компенсацию по ЖКХ для жителей частных домов, на газовом отоплении и без него.

При этом в пояснительной записке указано, что главная цель проекта - прописать правила возврата излишне начисленных субсидий черед Ощадбанк, а также упростить начисление субсидий для социально незащищенных семей.

Все это в проекте действительно есть.

В частности, по возврату "лишних" субсидий прописали следующую схему. Как только Минсоцполитики обнаружит, что вам начислили слишком большую компенсацию, вас внесут в своего рода "черный список". Его передадут в Ощадбанк, а тот тут же заблокирует операции по вашей карте и вернет переплату обратно на казначейский счет Минсоцполитики.

В качестве упрощения для получателей анонсируется переход от отопительной площади к общей. "Так как информация о размере отапливаемых помещений отсутствует в базах данных государственных органов власти", — отмечается в пояснительной записке.

По квартирам для претендентов на субсидии установили планку в 130 квадратов, по домам - в 240 квадратных метров общей площади.

То есть, правки чисто технические, — говорит Скубченко.

За газ придется доплачивать

Но в перечне мелких "технических" поправок спрятано важное нововведение.

"Установить, что льготы на жилищные субсидии и оплату услуг по поставкам природного газа предоставляют исходя из цены на газ, установленной для потребителя, но не больше от цены поставщика последней надежды", — прописано в проекте.

Простыми словами в субсидии вам посчитают газ не дороже, чем у поставщика последней надежды.

Но этот тариф в Украине сейчас самый низкий.

"Нафтогаз", который и является поставщиком последней надежды, выставил на сентябрь тариф 4,12 гривен за куб. Для сравнения: для своих бытовых потребителей НАК установил ценник выше — 4,7 гривен за куб. А другие поставщики предлагают газ еще дороже. К примеру, "Шепетовкагаз" - 4,9 гривен, областные газбыты — 5,5 гривен, винницкий поставщик "Монтажник" - 6 гривен, львовское "Статус Энерго" - 7 гривен за куб.

То есть, цена поставщика последней надежды сейчас - минимальная. На октябрь тарифов пока нет, но вряд ли соотношение цен между поставщиком последней надежды и коммерческими продавцами газа как-то поменяется.

Что это значит на практике? "Вам посчитают субсидию по стоимости газа поставщика последней надежды, хотя в реальности вы получаете совсем другой газ и по другой цене. А разницу придется доплачивать со своего кармана", - пояснил Скубченко.

Особенно существенно такие переплаты ударят по бюджетам жителей частных домов, в которых установлены газовые котлы.

К примеру, если считать по нынешним расценкам (хотя с начала отопительного сезона они, скорее всего, поменяются), за 500 кубов кубов газа (именно столько в среднем идет на обогрев дома в 100 квадратов) житель Киевской области должен заплатить 2750 гривен (по тарифу "Киевоблгаза"). Но субсидию ему дадут из расчета 4,12 гривен за куб, то есть, весь потребленный газ органы соцзащиты оценят в 2060 гривен. Получается разница в 690 гривен, которую потребителю придется покрывать со своего кармана. Для сравнения: минимальная пенсия в Украине на сегодня составляет 1712 гривен. То есть, пенсионеру придется отдать в качестве доплаты за газ немалую часть пенсии.

Если субсидиант получает газ, к примеру, от львовского "Статус Энерго" по 7 гривен за куб, то разрыв между начисленными компенсациями и реальными затратами еще больше — почти 1,5 тысячи гривен на 500 кубах.

По газу для кухни суммы доплат меньше. По нормам, которые учитываются в субсидии, предусмотрено 3,3 куба гаг на человека в месяц. То есть, на семью из трех человек - порядка 10 кубов. Но новой формуле субсидия на него составит 412 гривен, а в реальности придется заплатить от 470 до 700 гривен в зависимости от поставщика. Получается переплата 58- 288 гривен в месяц.

Как вариант — нужно стать тем самым клиентом, который сможет получать газ по ценам последней надежды. Но поставщик последней надежды - это временное пристанище для должников. Если у вас большие долги за газ и вы не нашли общий язык со своим поставщиком по их реструктуризации, ваше домохозяйство передают поставщику последней надежды на 60 дней. С тем, чтобы вы решили проблему долгов и выбора нового поставщика.

Но если есть долги по газу (а именно так можно попасть к поставщику последней надежды) - человека автоматически лишают субсидии. То есть, получается замкнутый круг.

Не исключено, что таким образом власти уже сейчас ищут способ сэкономить на субсидиях, на которые в бюджете на следующий год заложили средств меньше, чем в этом (36,6 млрд против 39,3 млрд на 2020 год).