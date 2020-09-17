Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом. Речь о "слуге народа" Сергее Нагорняке.

Сообщение о том, что их коллега болен Covid-19, нардепам "Слуги народа" рассылают в рабочем чате.

"Доброе утро. В связи с тем, что у Сергея Нагорняка подтвердился коронавирус, просьба обозначить, кто с ним контактировал в период с 07.09.2020", - сказано в рассылке.

Напомним, по данным спикера парламента Дмитрия Разумкова, по состоянию на конец августа коронавирусом заразились 23 народных депутата. Еще 7 случаев Covid-19 тогда было зафиксировано в аппарате Верховной Рады.

Также мы писали о том, что Covid-19 был выявлен у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. В середине сентября стало известно, что она победила коронавирус и теперь лечится от воспаления легких.