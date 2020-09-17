Для подозреваемого во взятке народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко обвинительная сторона просит меру пресечения в виде содержание под стражей с возможностью внести залог в 6,5 миллионов гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости", в четверг, 17 сентября.

Как пишут УН в Telegram-канале, "для Юрченко просят 6,5 грн залога и арест". Также там сообщили, что депутат скрывается от НАБУ и не ходит на работу в Раду с 15 сентября.

Напомним, детективы НАБУ расследуют дело против Александра Юрченко. Его подозревают во взяточничестве: 200 тысяч долларов - за законодательную инициативу. После случившегося он 14 сентября написал заявление о выходе из фракции "Слуги народа".

Сегодня генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату, однако, как сообщили СМИ, он его не могут вручить Юрченко. Он закрылся дома и никого не пускает.

Вместе с тем НАБУ разоблачили и помощника нардепа Ивана Фищенко. Его взяли подозревают в пособничестве в получении неправомерной выгоды возможностью внести залог в 1 млн 552 гривны. Суд ему назначил содержание под стражей до 9 ноября с возможностью внести залог в 1 млн 552 гривны. Однако сегодня стало известно, что Фищенко вышел из СИЗО под залог.