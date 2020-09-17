Заседание фракции "Слуга народа", на котором планировалось обсудить изменения в постановление о местных выборах, отменено. Причиной стала болезнь одного из участников встречи, вице-премьер-министра Алексея Резникова.

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщили депутат Александр Качура и замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина - болезнь одного из участников встречи", - написал Качура в своем телеграм-канале.

В свою очередь заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что заседание отменили из-за болезни вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

"Отменили из-за болезни господина Резникова, я думаю, что мы встретимся в другой день, найдем каким-то образом, как с ним поговорить. Просто без него нет смысла все это снова обсуждать. Мы в понедельник сами обсудили и поняли, что должны быть люди из ТКГ", - сказала Кравчук.

Напомним, согласно постановлению, принятому Верховной Радой 15 июля, местные выборы 25 октября не пройдут на неподконтрольной части Донбасса и Крыма. Избирательный процесс, в частности в ОРДЛО, возможен только при условии вывода подразделений сепаратистов за пределы Украины и восстановление полного контроля над границей с Россией.

В свою очередь российская сторона, а также представители "ДНР" и "ЛНР", отказались вести любые переговоры с Киевом по Донбассу до тех пор, пока не будут внесены изменения в постановление о выборах. РФ настаивает, что Киев, отказываясь проводить выборы на оккупированной части Донбасса, нарушает Минские соглашения.

После встречи советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время в парламенте все-таки рассмотрят изменения в постановление.