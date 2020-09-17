Израильское правительство призывает паломников-хасидов, которые застряли на границе Украины с Беларусью, вернуться на родину.

Об этом со ссылкой на европейские СМИ пишет "Интерфакс".

"Я призываю наших граждан вернуться в Израиль", - заявил министр по делам высшего образования Израиля Зеэв Элькин.

По его словам, "несмотря на многочисленные усилия, направленные на то, чтобы помочь израильтянам попасть в Украину из Беларуси или Молдовы", израильское правительство получило от украинских властей окончательный отрицательный ответ.

Напомним, что в Беларуси 17 сентября сообщили, что сейчас на территории республики находятся 2 558 хасидов. В том числе в приграничных с Украиной районах - около 1200 человек. Они планировали попасть в Украину на празднование 19 сентября Нового года по еврейскому календарю.

Также мы писали, что Кабмин из-за наплыва хасидов закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью.