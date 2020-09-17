Сегодня, 17 сентября, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко, до недавних пор входившему во фракцию "Слуга народа". Теперь уже официально политик подозревается в вымогательстве взятки - 200 тысяч долларов.

Теперь его хотят взять под стражу под залог в размере 6,5 миллионов гривен. В это же время стало известно, что у нардепа это не первый "залет".

"Страна" рассказывает биографию нардепа и в чем он подозревается.

В чем подозревают Юрченко

Громкий скандал вокруг персоны Александра Юрченко возник 15 сентября. Стало известно, что НАБУ задержало на взятке помощника нардепа Ивана Фищенко. Тот, по имеющейся информации, взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались для Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Фабула дела такова. По легенде, созданной в НАБУ, иностранная компания, которая занимается переработкой твердых бытовых отходов, захотела инвестировать в постройку мусороперерабатывающего завода в Украине. Для этого иностранцам нужен был "зеленый" - льготный - тариф на электроэнергию. Чтобы его включили для для предприятий, связанных с переработкой мусора, нужно было менять законодательство.

Представитель компании - а по факту агент НАБУ - связался с помощником Юрченко Иваном Фищенко. Предусматривалось, что за поправки к украинскому законодательству, которые внесет и будет лоббировать нардеп, он получит 200 тысяч долларов. Эти средства нардеп обещал частично раздать другим депутатам профильного комитета, от которых зависели поправки - плюс доля самого Юрченко. По некоторым данным он их раздал - меченные доллары затем нашли сразу у нескольких нардепов от "слуги народа" (то есть, речь идет о системной коррупции внутри фракции с постановкой на поток "продажи" законопроектов).

Операция НАБУ закончилась на том, что Фищенко передали первый транш - 13 тысяч долларов - а на обсуждении второго процесс по неизвестным причинам свернули. Скорее всего - депутат почувствовал неладное и прервал контакты с детективом.

Сперва стало известно, что задержан помощник Юрченко (сейчас он уже вышел под залог).

К вечеру того же для Юрченко вышел из "Слуги народа". Однако подозрения он не получил. Генпрокурор Ирина Венедиктов с трибуны Рады объяснила это отсутствием оснований.

Все это время НАБУ ничего официально не комментировало. Но после слов Венедиктовой опубликовало видео, на котором Юрченко откровенно обсуждает сумму взятки.

После этого вынесение "пидозры" Юрченко стало вопросом времени. Это и произошло сегодня. Уже днем он дал показания в НАБУ и получил подозрение лично. Теперь ему будут избирать меру пресечения. САП будет просить залог в 6,5 млн гривен.

Параллельно к генпрокурору Венедиктовой и главе НАБУ Сытнику обратился президент Владимир Зеленский. На своих официальных страницах в соцсетях он призвал их к большему числу "показательных посадок" и открытию уголовных дел чаще, чем раз в месяц.

"Господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдания этому быть не может. Вполне логично, что с такой дерзостью он стал "героем" того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна. От дерзости к взяточничеству - всегда один шаг", - сказано в заявлении Офиса президента.

То есть, президент пытается отыграть ситуацию в свою пользу и показать, что это и есть те самые посадки, которые он обещал.

Впрочем, как уже рассказывала "Страна", в деле Юрченко есть ряд проблем, которые впоследствии могут помочь его развалить через суд. Детальнее о них - в материале "Я хочу кусочек большого пирога". Как НАБУ провоцировало "слугу народа" на взятку и грозит ли ему тюрьма.

Люстратор и борец с сепаратизмом. Чем известен Юрченко

Что касается самого Юрченко, то он как раз "политическое развитие общества" после 2014 года не пропустил, а активно в нем участвовал.

Он был активным сторонником Евромайдана и, по большому счету, тогда же начал свою политическую карьеру.

В 2014 году он принимал участие в местных выборах. И был членом Голосеевского избиркома от "Свободы". То есть Юрченко именно в этой националистической партии начинал свою постмайданную карьеру.

У него есть фото со скандальным киевским свободовцем Игорем Мирошниченко.

А раньше он позировал и со свободовцем Ильенко.

Также состоял в общественной организации "Всеукраинская люстрация" депутата-свободовца Олега Осуховского.

Позже он перешел в "УКРОП" и возглавлял общественный совет при Голосеевской РГА Киева. Там Юрченко "боролся с сепаратизмом", заявляя, что не пропустит бывших регионалов в этот орган.

Он заявлял, что формировать общественные советы должны "активисты, патриоты и националисты".

При этом, судя по фотографиям из его соцсетей, борец с сепаратистами Юрченко боролся с ними только в Киеве - данных о его службе в армии нет. Хотя на момент Евромайдана и начала АТО у него был призывной возраст.

Кстати, во время предвыборной кампании в Раду оппоненты Юрченко (а на его округе баллотировался секретарь Киевсовета Владимир Прокопив) публиковали в СМИ материалы, что кандидат якобы имеет третью группу инвалидности. Официально эта информация не подтверждена.

Но вернемся к общественной работе Юрченко в Голосеевском районе. Его декларируемой специальностью была борьба с незаконными застройками. Правда, не обходилось и без скандалов. Один из самых громких - Юрченко требовал отобрать землю у школы с русским языком преподавания для возведения там двухсекционного дома. В итоге горожане школу отбили и застройка там не началась.

Новые факты из ранней биографии Александра Юрченко сегодня обнародовал Андрей Портнов. По данным юриста, в 2009 году, когда будущему нардепу был 21 год, он был задержан в Киеве. Мужчина подозревался в том, что украл в магазине "Каштан" по улице Большой Васильковской четыре бутылки пива.

"​​Да простит меня следственная тайна "Журнала регистрации заявлений и сообщений о преступлении" Голосеевского управления МВД от 25.11.2009, дорогие друзья, но ходят слухи, что там обнаружилась запись номер 15099, что будущий герой революции и Майдана, активист и депутат Александр Юрченко, 1988 г.р., был задержан тогда в магазине "Каштан" по улице Большая Васильковская за открытое завладение четырьмя бутылками пива. Отгоняю эти антигосударственные мысли и не хочу верить в похищение героями революции пива, но надо бы как-то эту страшную историю прояснить. Толкните кто-то депутата, пусть прокомментирует", - написал Портнов и прикрепил фото мужчины, похожего на Юрченко, в отделении полиции.

Другие СМИ пишут, что по делу был выписан отказной материал №8908, но на данный момент он уничтожен. То есть не исключено, что была попытка замести каким-то образом следы.

Не чужд Александр и грантоедской тусовке.

Уже будучи депутатом, в 2019 году, Юрченко вместе с коллегами из "ЕС" и "Голоса" поддержали оплаченный посольством Нидерландов "правозащитный лагерь для молодежи".

Но и ранее, еще до "Слуги народа" он также участвовал в проектах американской правительственной организации USAID.

Были у Юрченко скандалы и на личном фронте.

По декларации депутат женат и воспитывает сына. При этом в апреле журналист Алексей Липовецкий опубликовал видео, на котором нардеп ведет романтическую переписку явно не с супругой, которую зовут Олеся. На экране смартфора Юрченко общается с девушкой по имени Виктория, которой признается в любви.