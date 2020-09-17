Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании поддержала проект постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов.

Так, согласно постановлению №4104 в состав комиссии вошли:

Елена Бусол - доктор юридических наук, заведующая кафедрой Таврического национального университета имени В.И. Вернадского,

Андрей Гуджало - управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ",

Алексей Дрозд - доцент, доктор юридических наук, начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел,

Екатерина Коваль - первый заместитель председателя Союза юристов Украины,

Вячеслав Навроцкий - доктор юридических наук, профессор кафедры Украинского католического университета, профессор кафедры Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины,

Богдан Романюк - кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры Национального транспортного университета,

Евгений Соболь - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой Центральноукраинского государственного педагогического университета им. Владимира Винниченко.

Постановление поддержали нардепы "Слуги народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутаты группы "За майбутнє, "Довіра" и внефракционные.

"Голос", "Евросолидарность", "Батькивщина" - проголосовали "против".

Накануне с требованием не голосовать за этот состав комиссии выступили активисты и журналисты из так называемой "группы поддержки НАБУ", а также представители западных структур, которые заявляли, что это может негативно повлиять на отношения Украины с МВФ и ЕС.

"Огромное беспокойство вызывает голосования Верховной Рады по поводу неопытных кандидатов, которым не хватает добросовестности для участия в комиссии по отбору главы САП. Назначение сомнительных кандидатов в комиссию представляет риск для финансовой поддержки, которую Украине предоставляют МВФ и Европейский Союз", - написал в Twitter Михаэль Галлер, евродепутат и представитель группы "Европейской народной партии" по вопросам иностранных дел.

А евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что украинская власть проталкивает своих кандидатов на руководителя САП, и это ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС.

"Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро", - написала она в Twitter.

Но голосование все равно оказалось результативным.

"Страна" уже писала в чем важность избрания нового главы САП после отставки Назара Холодницкого. Офис президента пытается продвинуть на эту должность своего человека, который смог бы блокировать деятельность главы НАБУ Артема Сытника, который ориентируется на западные структуры.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировали избрание нового состава комисии.

"Тем временем Рада наконец-то проголосовала за свою квоту в конкурсной комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судя по недовольству группы поддержки НАБУ эти кандидаты (а парламентская квота составляет большинство в комиссии) вряд ли выберут главу САП, который будет работать в унисон с Сытником.

То есть главой САП станет человек, который заблокирует деятельность директора НАБУ.

Единственная надежда на спасение Сытника - продолжение давления Запада на украинскую власть. В том числе и угрозы лишить безвиза (который в нынешних условиях ограничений на въезд в ЕС и так по факту не работает).

Но не факт, что это сработает. Слишком большой негатив уже по отношению к Сытнику и НАБУ. И не только во власти, но и, судя по соцопросам, в целом в обществе", - говорится в сообщении.

Известный юрист Андрей Портнов также отреагировал на решение парламентариев.

"Несмотря на наглое и неприкрытое давление иностранных организаций, решение власти проголосовать именно украинский, а не внешний состав комиссии по избранию главы антикоррупционной прокуратуры - ещё один шаг к возвращению суверенитета.

Я не знаю кого изберут главой САП, но важно, что власть вернула возможность сделать это без чужого диктата. Выздоравливаем потихоньку", - написал Портнов.

Напомним, исполняющим обязанности главы САП назначен Максим Грищук, ранее занимавший должность первого зама руководителя САП. Он заменил уволившегося 21 августа Назара Холодницкого.

Также мы сообщали, что прошлое голосование за состав комиссии по отбору сотрудников САП, которое состоялось 3 сентября, депутаты провалили. Им тогда не хватило пять голосов.