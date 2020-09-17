Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября "будет крайне сложным". В партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" считают, что таким образом власти готовят общественное мнение к грядущим фальсификациям.

Комментарий политической силы по поводу слов Данилова опубликован на официальном сайте.

Так, во вторник, 15 сентября, на координационном совещании штаба по обеспечению прозрачности и правомерности избирательного процесса секретарь СНБО рассказал об особенностях выборов 25 октября.

"Обращаю внимание на новое административное устройство и вопрос выборов в ОТГ, что открывает доступ к распоряжению землей. И очень много кандидатов и политических сил идут на выборы из этих соображений. К примеру, уже сегодня в поселке Каролино-Бугаз, Одесской области более 19% избирателей изъявили желание изменить место голосования. Мы наблюдаем подобные аномальные процессы в отдельных регионах. Что касается подсчета голосов то он будет крайне сложным и важным", - заявил Данилов, добавив, что нужно также обеспечить возможность проголосовать и сотрудникам правоохранительных органов, а также военнослужащим.

В свою очередь партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о попытках власти подготовить общественное мнение к тому, что результаты выборов будет тяжело установить.

"Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что процесс подсчета голосов на местных выборах будет крайне сложным. Но власть молчит о том, что это ее вина. Своим издевательством над Избирательным кодексом она открыла путь для фальсификаций. А теперь рассказывает сказки о трудностях демократии", - говорится в заявлении.

Кроме того, в "ОПЗЖ" рассказали о манипуляциях, которые происходят перед выборами. По данным политической силы, в поселках Юрьевка и Мангуш Донецкой области "более 1500 представителей парамилитарных формирований сменили избирательный адрес для участия в выборах в Мангушской ОТГ". В партии уверены, что власти при помощи своих "политических туристов" надеются навязать людям своих кандидатов.

"Если подобные избирательные "гастроли" не получатся - может быть запущен сценарий срыва выборов из-за невозможности установить их результаты. Чиновники уже отобрали право голоса у сотен тысяч украинских граждан из 18 донбасских ОТГ. Но еще больше украинцев по вине Зе-власти могут быть обмануты после голосования", - добавили в пресс-службе партии.

В своем заявлении "ОПЗЖ" потребовала от властей не манипулировать результатами голосования. Если же попытки сфальсифицировать результаты выборов будут иметь место, то нарушителям "придется отвечать по закону".

Напомним, ранее ЦИК отменила местные выборы на части территориий Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы писали, что избирательный адрес на местных выборах 2020 года сменили 98 286 избирателей.