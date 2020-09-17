"Слуга народа" и "Оппоплатформа" лидируют в рейтинге партий на местных выборах - опрос
По состоянию на середину сентября наибольшую поддержку на местных выборах имеют партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", их готовы поддержать 16% и 11,9% украинцев соответственно.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Так, 12-15 сентября социологи опросили 5 000 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и временно неподконтрольной части Донбасса.
Оказалось, что на местных выборах больше 5% набирают:
- "Слуга народа" - 16% тех, кто собирается принять участие в голосовании и определился с выбором,
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,9%,
- "Европейская солидарность" - 11,3%,
- "Батькивщина" - 8,2%,
- "За будущее" - 5,8%.
Менее 5% на местных выборах набирают:
- Радикальная партия - 4,7%,
- УДАР Виталия Кличко - 3,7%,
- ВО "Свобода" - 3,3%,
- партия Шария - 2,8%,
- "Голос" - 2,2%,
- "Пропозиция" - 2,1%,
- "Перемога Пальчевского" - 2,1%,
- "Наш край" - 2,0%,
- "Сила и честь" - 1,5%,
- "Самопомич" - 1,2%.
Также социологи отмечают, что если в выборах в Верховную Раду Украины суммарный рейтинг пяти основных партий, представленных сегодня в парламенте, составляет 72%, то на местных выборах их суммарный показатель - 50%, так как значительную часть голосов оттягивают партии местных элит (вроде Удара, Нашего Края, Перемоги Пальчевского и Пропозиции).
Напомним, по данным социологов, в сентябре 2020 года во второй тур президентских выборов вышли бы Зеленский и Бойко.
Также мы писали, что в Киевсовет, по данным социологов проходят сразу 8 партий.