Украинцы на местных выборах готовы поддержать "слуг народа" и "Оппоплатформу". Фото: "Страна"

По состоянию на середину сентября наибольшую поддержку на местных выборах имеют партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", их готовы поддержать 16% и 11,9% украинцев соответственно. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, 12-15 сентября социологи опросили 5 000 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и временно неподконтрольной части Донбасса. 

Оказалось, что на местных выборах больше 5% набирают:

  • "Слуга народа" - 16% тех, кто собирается принять участие в голосовании и определился с выбором,
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,9%,
  • "Европейская солидарность" - 11,3%, 
  • "Батькивщина" - 8,2%,
  • "За будущее" - 5,8%.

Менее 5% на местных выборах набирают: 

  • Радикальная партия - 4,7%, 
  • УДАР Виталия Кличко - 3,7%,
  • ВО "Свобода" - 3,3%,
  • партия Шария - 2,8%,
  • "Голос" - 2,2%,
  • "Пропозиция" - 2,1%,
  • "Перемога Пальчевского" - 2,1%,
  • "Наш край" - 2,0%,
  • "Сила и честь" - 1,5%,
  • "Самопомич" - 1,2%.

Также социологи отмечают, что если в выборах в Верховную Раду Украины суммарный рейтинг пяти основных партий, представленных сегодня в парламенте, составляет 72%, то на местных выборах их суммарный показатель - 50%, так как значительную часть голосов оттягивают партии местных элит (вроде Удара, Нашего Края, Перемоги Пальчевского и Пропозиции). 

Напомним, по данным социологов, в сентябре 2020 года во второй тур президентских выборов вышли бы Зеленский и Бойко.

Также мы писали, что в Киевсовет, по данным социологов проходят сразу 8 партий.

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