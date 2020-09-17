Украинцы, которые болеют Covid-19, смогут проголосовать на местных выборах 25 октября на дому. Для этого избирателю необходимо будет написать заявление в территориальный избирком.

Об этом в четверг, 17 сентября, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"Конечно, смогут, это конституционное право любого гражданина принимать участие в выборах. Если человек болеет Covid-19, он должен обратиться к территориальной избирательной комиссии до 20:00 последней пятницы перед днем голосования и оставить заявление, что хочет проголосовать на дому в связи коронавирусной болезнью. В день голосования комиссия приедет на дом со всеми средствами индивидуальной защиты" - сказал Степанов.

Слова Степанова о выборах с 13:35. Видео: Facebook/ Минздрав

Напомним, 14 сентября Кабмин утвердил правила проведения выборов в условиях эпидемии коронавирусной болезни. Так, на входе в избирательную участок будет проводиться температурный скрининг. Внутри помещения должно быть оборудовано место для утилизации средств индивидуальной защиты.

Ранее мы писали, что местные выборы не будут отменены в украинских регионах, которые попадут в "красную зону" коронавирусного карантина.