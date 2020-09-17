В сети появилась информация о том, что народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки в 200 тысяч долларов, ранее задерживали за кражу пива. Речь идет об инциденте 2009-го года, именно тогда в ноябре нардеп похитил четыре бутылки хмельного напитка.

Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

"Да простит меня следственная тайна "Журнала регистрации заявлений и сообщений о преступлении" Голосеевского управления МВД от 25.11.2009, дорогие друзья, но ходят слухи, что там обнаружилась запись номер 15 099, что будущий герой революции и Майдана, активист и депутат Александр Юрченко, 1988 г.р., был задержан тогда в магазине "Каштан" по улице Большая Васильковская за открытое завладение четырьмя бутылками пива", - написал Портнов.

Напомним, 13 сентября НАБУ обнародовало записи разговоров с Юрченко по поводу взятки, вместе с тем разоблачили и помощника нардепа Ивана Фищенко.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о выходе Александра Юрченко из фракции.

Сегодня генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату, однако, как сообщили СМИ, он его не могут вручить Юрченко. Он закрылся дома и никого не пускает.